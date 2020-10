Un mes d’escola sense grans brots

Després del primer mes des de l’obertura dels centres educatius, s’han esbargit alguns dels neguits que més preocupaven sobre el nou curs. No ha estat, ni de bon tros, sanitàriament catastròfic com pronosticaven algunes veus alarmistes. Segons Educació, a Sabadell, 30 dies després, hi ha confinats 46 dels 1.771 grups de convivència estable que es van establir a llars d’infants, educació infantil i primària, secundària, batxillerat i formació professional. La incidència als centres, per tant, ronda el 3%.

A cap escola de la ciutat s’han hagut de prendre mesures dràstiques de contenció del virus. Un mes després de l’obertura, hi havia 101 positius entre alumnes, docents i personal auxiliar o administratiu. “És un percentatge petitíssim. Ara, al cap d’un mes, ningú dubta que haguéssim d’obrir les escoles. Estem més tranquils, hem vist que, gràcies a les mesures, les escoles no són entorns que suposin un risc”, assenyala el director de Serveis Territorials d’Educació a la comarca, Jesús Viñas.

Respecte a altres municipis de la comarca, Viñas assegura que l’afectació del virus als centres educatius de Sabadell, fins i tot, ha estat menor: exactament un mes després de l’obertura, el 15 d’octubre, hi havia un 22% de centres afectats, segons el departament. A Catalunya, el percentatge de centres afectats era lleugerament més baix, del 19%.

El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, en qualsevol cas, sosté que l’obertura de les escoles no ha influït en el fet que augmenti el nombre de casos a la ciutat: “I això són dades, no impressions: la transmissió intraescolar ha estat mínima, pràcticament no s’han detectat brots familiars provinents dels centres”. Ara bé, alerta que caldrà “continuar vigilant”, ja que l’evolució de casos a les escoles “anirà en paral·lel a la situació epidemiològica de fora”. De fet, a principis d’aquesta setmana, amb l’augment de contagis a la ciutat, el nombre de centres afectats també ha començat a ascendir.

Tanmateix, el regidor d’Educació, Manuel Robles, fa un balanç positiu del primer mes: “No s’ha originat una transmissió comunitària dins de les aules” i afirma que “és més transmissora la societat que l’escola”. Pel que fa als casos de coronavirus detectats en infants, contagiats per adults, afirma que “no s’està transmetent en positius de canalla del mateix grup bombolla”. L’escenari amb què s’està treballant, paral·lelament, ja era el que preveia tant l’Ajuntament com el Departament de Salut: cada setmana hi ha hagut grups confinats, però “no s’ha generat cap alarma social”, analitza el regidor sobre la situació.

Per la tendència a socialitzar, sobretot fora dels centres, l’atenció epidemiològica se situa ara a controlar les aules de secundària i d’educació post-obligatòria, en què hi ha hagut més casos que a les llars d’infants i que a les etapes escolars d’infantil i primària.

Les direccions davant de la Covid

Darrere de les xifres que apuntalen que les escoles són entorns segurs, hi ha equips directius que treballen fora d’horari laboral. “Estem una mica col·lapsats, anem atabalats. No ens han augmentat les hores de direcció, però estem assumint responsabilitats que comporten treballar fins i tot els caps de setmana, a més de continuar fent classe”, assegura Cristina Amat, directora de l’escola Joan Maragall, qui assegura que no es pot treure el mòbil del damunt. Si, tal com va passar, es detecta un cas positiu d’un alumne el divendres, abans de dilluns la direcció ha d’haver activat el protocol, notificar-ho a Salut i, si és el cas, trucar a les famílies. Per contra, la comunicació amb el Gestor Covid del CAP ha estat molt fluïda i li ha facilitat la feina.

“Els equips directius s’han convertit en directors-Covid. Estan assumint una càrrega extra, al límit de les seves forces”, expressa Robles. “Toca aplaudir els mestres, que estan aportant el millor d’ells mateixos per tancar la cadena de contagis”, afegeix.

A l’escola Floresta encara no han tingut cap cas positiu, però la mateixa directora, Carme Garcia, reconeix els esforços, les hores extres i la tensió que comporta la gestió. “La feina de tot l’equip, pendents de la seguretat, s’ha transformat”.

A l’escola La Roureda han tingut quatre grups confinats. La directora, Teresa Casan, admet la “càrrega personal i el neguit compartit per tot el claustre”. A això se suma que, durant dos dies, s’han trobat sense substituts per a professors que s’han hagut de confinar. Viñas reconeix l’esforç: “Professors i direccions estan fent un esforç extraordinari, són els que realment han fet possible l’obertura”.

