S'inicia una campanya de finançament per emprendre accions legals contra el professor de l'Institut Castellar

De forma anònima, van crear un moviment a les xarxes socials per denunciar assetjament i agressions verbals sexuals a les aules de l'institut Castellar per part d'un professor d'educació física. Les mateixes noies ara volen fer un pas més enllà i han començat una campanya de finançament per a emprendre accions legals contra el docent.

Tenen l'objectiu de recaptar 10.285 euros per a pagar les despeses que una advocada ha contemplat per iniciar els procediments corresponents per via judicial. D'aquesta manera, expliquen en un comunicat, s'evitarà que "haver viscut aquestes situacions de violència comportin un perjudici major havent d'assumir costos legals".

A través de l'instagram del grup de noies que ha fet emergir el moviment, s'han ofert els recursos legals aquelles persones que vulguin denunciar-ho.

