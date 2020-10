Esborren les pintades negacionistes del Mercat

L'Ajuntament de Sabadell ha esborrat el conjunt de cinc pintades negacionistes de la Covid-19, que hi van aparèixer el passat 6 d'octubre. Amb lemes com "és un teatre l'epidèmia", les pintades cobrien tot el lateral exterior del Mercat Central, en la seva banda al carrer de Jovellanos. Dues setmanes més tard, serveis municipals han cobert les pintades amb pintura. "Ja era hora", deia un pagès que hi posa parada just davant una de les pintades.

De fet, les frases negacionistes van causar l'emprenyament dels comerciants que hi posen parada. "Però és que no han estudiat? O què és el que passa?", comentava el passat 6 d'octubre al D.S., indignada, una altra fruitera de pagès de l'exterior.

Concretament, les frases sostenen que "la por és la infecció". En un to vagament líric, també s'apunta: "El morrió, la vacuna, el xip; desperta, veus on porta tot això". "La dictadura amb pudrides intencions" (sic), resa la darrera de les cinc frases que conformen les pintades en tot l'ample d'una de les quatre parets del voluminós edifici del Mercat Central.

Conspiranòics

Malgrat que a Sabadell encara no s'havien detectat pintades negacionistes (on almenys no havien transcendit públicament), sí que han aparegut prèviament a altres poblacions arreu d'Europa. A més, Madrid va viure una caòtica manifestació negacionista (en part promoguda mediàticament pel cantant Miguel Bosé), que va acabar en imputacions contra els organitzadors, acusats d'un possible delicte contra la salut pública.

Denunciaven "el morrió" de la mascareta (tal com a les pintades de Sabadell), però també defensaven un llarg argumentari pseudocientífic. Una manifestació similar es va viure a Berlín.

