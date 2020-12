Balanç polític de ciutat: Sabadell tanca l’any i mira cap al 2021

Tots hi coincideixen. Aquest ha estat un any difícil per a Sabadell. A la crisi de la Covid s’han sumat efectes econòmics i socials adversos, l’abast dels quals encara és incert. Els líders polítics de la ciutat, al govern i a l’oposició, analitzen l’escenari sabadellenc i marquen prioritats a les portes del 2021, un any intens des d’un bon inici per les eleccions autonòmiques.

Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell