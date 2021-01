Les claus econòmiques del 2021

La cinquena és com progressarà a Europa el debat sobre el deute públic. A França, per exemple, ja s’ha creat una comissió governamental, presidida per un antic ministre de finances de l'època de Chirac, que està discutint una possible condonació del deute generat per la pandèmia.

La sisena variable: com serà el consumidor post-pandèmia. Caldrà analitzar si els hàbits adquirits com la compra on-line, el teletreball, l’èxode de les grans ciutats o la fòbia als espais tancats persistiran en les futures pautes de comportament. En setè lloc, haurem d’estar atents a com evolucionen, en l’àmbit internacional, les dicotomies globalització-relocalització i proteccionisme-lliure comerç. I, en darrer lloc, caldrà seguir de prop la gestió dels fons europeus per part d’Espanya. Veurem si serviran per modernitzar l’economia del país o si, per contra, seguirem l’arrelada tradició d’engreixar els amics de la llotja del Bernabéu i promoure infraestructures improductives. Feliç 2021 i molta salut!