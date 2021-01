Sabadell insufla aire als músics de carrer

La regidoria de Cultura estudia la creació d’un mapa de punts inventariats on els músics de carrer podran tocar de manera legal. Els artistes es podran donar d’alta, gratuïtament, en un llistat creat ex professo per l’Ajuntament i lluir un distintiu de músic autoritzat. A més, els passejants podran reconèixer els artistes mitjançant una app, per la qual també podran fer aportacions econòmiques.

Aquests són els grans eixos de la proposta que començarà a treballar la Taula Sectorial de Música, arran de l’incident que una saxofonista (Gemma Redhat) va tenir amb la policia el passat 30 de desembre. Dos agents li van demanar que deixés de tocar i la van amenaçar de requisar-li l’instrument. “Ho van fer de males maneres”, matisa la mateixa Redhat.

Aquesta va ser la cirereta que la va impulsar a iniciar una campanya a les xarxes socials, amb la qual està difonent l’incident. Però també havia encetat una recollida de signatures (mitjançant un change.org) per tal de sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell que regularitzés la situació.

“No es pot tornar a repetir”

En portava centenar i mig, però no caldrà entregar-les enlloc. Després que el Diari de Sabadell informés del cas aquest dijous, la mateixa regidoria s’ha posat al capdavant de la situació. El regidor Carles de la Rosa va telefonar a Gemma Redhat per interessar-se per la situació. “És una situació que no volem que es torni a repetir”, avança De la Rosa, qui defensa regular la situació dels músics al carrer.

Si encara no s’havia fet, sosté, és perquè Sabadell compta amb pocs músics de carrer i mai estat una problemàtica. “Però des del moment que una veu ens diu ‘ep, reaccioneu’, ens hem posat en marxa”, explica gràficament.

De la conversa de Redhat amb el regidor, així com les reunions i consultes efectuades aquests dies per la regidoria, es dedueix que el camí serà convocar la Taula Sectorial de Música, a la qual la mateixa saxofonista ha estat convidada. Serà en aquell espai en què es concretaran els detalls de la regularització. Ambdues parts no amaguen que Sant Cugat és un bon model a seguir. La ciutat vallesana compta amb el programa La Pua, que serveix perquè els músics registrats puguin demanar hora per actuar als diferents punts preestablerts de Sant Cugat.

Rotar d’ubicació

Se segueix el criteri de rotació: cada músic pot demanar fins a tres actuacions a la setmana, que han de ser en tres punts diferents. La rotació serveix perquè l’ús de cada espai no sigui tan intensiu i no molesti els veïns i veïnes de la zona. La mateixa Redhat així ho defensa: “Si un veí em ve a dir que l’estic molestant, sempre em moc de lloc. Toco per gust –per a mi i per als altres–, així que soc la primera que intenta no molestar”, defensa.

De fet, Redhat coneix bé el model de Sant Cugat perquè hi ha estat tocant durant dos anys. “El permís és per a dues hores, tot i que entre que muntes si desmuntes i fas un descans al mig, acabes tocant una hora”, descriu.

L’app Sincronitzats

De la Rosa va més enllà i aposta per vincular aquesta regulació amb Sincronitzats, l’app posada en marxa per la regidoria per tal de connectar el públic, l’Ajuntament i els artistes locals, de forma multilateral. “Allà hi podria haver el perfil de cada artista, amb la seva trajectòria i un enllaç a cançons que tinguin penjades a Spotify”, explica De la Rosa.

S’hi podria accedir amb un codi QR (que l’artista mostraria com a distintiu) i així entrar al seu perfil. “A més, es podria activar la possibilitat de fer aportacions econòmiques al músic”, indica el regidor de Cultura. “Perquè la idea no només és permetre que els músics puguin treballar tranquil·lament i sense interferències de la policia –sempre que compleixin amb l’ordenança, és clar– sinó també dignificar la seva feina”.

I aquesta dignificació implica poder guanyar diners, més enllà de les monedes que li deixen a “la gorra”, com tradicionalment s’ha anomenat. I encara més avui dia, quan el sector de la música en viu està molt aturat i els músics tenen problemes d’ingressos.

