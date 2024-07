L’OPA hostil del BBVA podria implicar la pèrdua de més de 10.000 llocs de treball

La patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec, ha presentat aquest matí un exhaustiu informe sobre l’impacte que podria tenir l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. Partint dels 1.450 milions d’estalvis de costos que ha anunciat el president del banc madrileny, Carlos Torres, això es podria traduir en la pèrdua de 10.567 llocs de treball –agafant l’escenari d’un 55% de reducció de l’ocupació–, i el tancament de prop de 600 oficines del Banc arreu del territori.

L’informe ha estat presentat pel catedràtic d’Economia Financera de la UPF, Oriol Amat, acompanyat del president de Pimec, Antoni Cañete, i del secretari general de la patronal, Josep Ginesta. En paraules de l’exrector de la UPF, i davant de la falta d’informació del BBVA sobre les sinergies de 1.450 milions d’euros, ha explicat que “les fusions bancàries a Espanya han estat seguides per una reducció significativa del nombre d’oficines. En la fusió BBVA-Unnim es van tancar 314 oficines que representaven el 56% de les oficines d’Unnim i el 30% de les oficines de l’entitat combinada a Catalunya”.

Amat ha recordat la bona marxa del Banc en els moments previs a l’OPA, amb uns beneficis històrics l’any 2023 o l’augment de la plantilla de l’entitat presidida per Josep Oliu en el mateix any en més de 400 treballadors: “L’entitat creix en beneficis i en ocupació, amb una expansió territorial important. Des del punt de vista de ràtios hi ha indicadors importants, com la ROE, al 9,48%, o l’eficiència, que ha passat del 44% al 42%”, així com el valor de l’acció, que durant el 2023 va pujar un 15%“.

Alhora, en el mateix document, i seguint l’índex Herfindahl i Hirschman (IHH) –analitza el grau de competència– l’escenari d’una acceptació de l’OPA hostil suposaria pel mercat de crèdit una situació d’oligopoli –superior a 2.800–. “Tindríem un mercat altament concentrat. Abans de la fusió, a Girona, Lleida i Tarragona ja es troben en un mercat d’aquestes característiques”.

Així mateix, Amat ha recordat que si l’OPA va endavant, la fusió entre el BBVA i el Banc incrementaria la concentració del mercat, amb els dos primers bancs (BBVA+Banc i CaixaBank) controlant més del 70% de les oficines a Catalunya. “En totes les anteriors fusions s’ha produït una reducció del volum del crèdit”, amb una reducció estimada del 8%, que representaria 54.000 milions d’euros.