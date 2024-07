Més de 200 arbres, una plaça central i espais d’estada: què hi haurà al passeig sorgit del soterrament dels FGC?

La urbanització del passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia ha tornat aquest dilluns a l’agenda pública perquè la Junta de Govern Local ha aprovat, de manera inicial, un pressupost de 4,3 milions d’euros per tirar endavant el projecte, amb el calendari d’obres encara per precisar fins que no s’adjudiquin els treballs, la qual cosa no s’espera que passi fins a principis de 2025, segons el regidor Eloi Cortés. Es tracta de l’espai que la Junta de Portaveus va aprovar denominar passeig de l’alcalde Antoni Farrés.

En total, es preveu urbanitzar 12.664,31 metres quadrats de superfície que actualment separen els dos barris. Hi haurà un gran passeig central i es plantaran arbres de grans dimensions “allà on ho permeti el túnel per on discorren les vies del tren”, avisa l’Ajuntament. Tot i així, el consistori destaca que la previsió inicial és plantar 250 arbres de diferents dimensions que ajudin a tenir espais d’ombra. “Més del 40% de la superfície està destinada a la plantació d’arbres i plantes”, subratlla l’Ajuntament, que explica que també hi haurà arbustos i plantes.

L’espai central del futur passeig entre la rambla d’Ibèria i el passeig de Can Feu està concebut com una plaça oberta que permeti celebrar activitats col·lectives i, a més, hi haurà una àrea de jocs infantils. Al llarg del passeig també s’han previst espais d’estada amb bancs i cadires, fonts, zones de jocs i activitats i aparells d’activitat física.

El paviment serà continu i s’adaptarà a la vegetació que s’hi plantarà. Els laterals del passeig, per on ara circulen els vehicles –carrers de l’Enginyer Playà i de Fraser Lawton– es convertiran en zones de prioritat per als vianants i els vehicles de mobilitat personal (VMP). La circulació estarà restringida als veïns, vehicles de càrrega i descàrrega i emergències.

Aquest projecte contempla que un tram quedi connectat amb el sector Planetes i hi hagi una àrea d’accés al futur parc del bosc de Can Feu.