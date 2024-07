Motxilles vibratòries perquè persones sordes gaudeixin dels concerts

Els projectes Sortim i Motxilles vibratòries, de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, han estat seleccionats pel Banc de Bones Pràctiques dels governs locals de Catalunya (BBP) per ser inclosos en l’apartat de pràctiques significatives de l’àmbit de la inclusió social del catàleg d’experiències innovadores i de qualitat que poden servir de referència a altres ajuntaments o entitats locals.

D’una banda, el projecte Motxilles vibratòries enriqueix l’experiència musical de les persones sordes que assisteixen a concerts. Per mitjà de la tecnologia, les motxilles estan connectades a un sistema d’àudio i transmeten el ritme de la música directament als usuaris, de manera que poden sentir la música de manera tangible mitjançant vibracions. Així, s’ataca la problemàtica d’accessibilitat a la música en viu per a persones amb discapacitat auditiva i s’ofereix una experiència immersiva que supera les barreres del so. L’objectiu de les motxilles vibratòries és millorar la connexió d’aquestes persones amb la música i fomentar la inclusió i la igualtat d’accés a esdeveniments culturals.

El segon projecte seleccionat enguany pel BBP és l’esplai de caps de setmana per a persones amb diversitat funcional que s’ha titulat Sortim i que consisteix en un servei de lleure educatiu que es du a terme els dissabtes a la tarda durant el curs escolar, és a dir, d’octubre a juliol. Està dissenyat per facilitar la participació de persones amb discapacitat intel·lectual en activitats de lleure properes.