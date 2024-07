Óscar Salguero: “La lesió m’ha fet valorar més tot el que faig; París seran uns Jocs molt especials”

Tenia la mínima B des de fa temps, però faltava la confirmació oficial per part del Comitè Paralímpic espanyol que ja ha arribat. Òscar Salguero disputarà a París els seus tercers Jocs, una cita que serà molt especial per al sabadellenc després de superar una intervenció quirúrgica molt delicada que va posar en perill fins i tot la seva carrera esportiva. Abans d’iniciar una estada d’altura a Sierra Nevada de 22 dies, el nedador del Club Natació Sabadell va sincerar-se sobre la situació viscuda els dos últims anys.

Òscar Salguero va irrompre amb força amb uns Jocs Olímpics: or en la seva primera participació a Rio de Janeiro l’any 2016. També va pujar al podi a Tòquio el 2021 (un any més tard per la pandèmia), amb una medalla de plata. Aquesta tercera cita a París admet que “serà diferent i molt especial pel tema de la lesió que arrossego des de fa tres temporades. No arribaré en les mateixes condicions que en els altres dos antecedents, però sí que seran les millors condicions dels últims mesos”.

Una misteriosa lesió al maluc que li provocava un dolor constant i el va conduir, inevitablement, al quiròfan. Durant l’operació es va descobrir que patia un trencament tant al làbrum com al cartílag. “Va ser el moment més difícil de la meva trajectòria esportiva. Jo venia de Tòquio i aquell dolor em consumia i em generava una total desconfiança i desesperança. Va ser complicat. Jo volia estar en les millors marques, però no podia. Tens por de no poder arribar mai més al nivell que requereixen uns Jocs Olímpics per exemple després de tants anys de competir al màxim”.

De totes maneres, l’Òscar també ha tret una lectura positiva d’aquesta situació. “La lesió i la posterior recuperació m’han fet veure les coses d’una altra manera. M’ha fet valorar molt més tot el que faig. Per exemple, m’ha costat moltíssim fer la mínima quan abans ho assolia amb facilitat. M’he adonat que els Jocs són una competició extraordinària, d’altíssim nivell, on et trobes els millors del món i no és fàcil participar. Aquesta dificultat em fa valorar més l’esport i gaudir de cada moment, de cada competició. Ara he celebrat poder anar-hi, sense pensar tant en el possible resultat. Ser a París ja és un èxit important”.

Molt diferent de Río

És inevitable recordar els primers Jocs a Río, quan l’Òscar va enlluernar tothom amb la seva gran victòria als 100 m braça S-8. “L’Òscar de fa vuit anys és molt diferent de l’actual. Abans, guanyar era gairebé un costum, una obligació. Estar a dalt de tot era el més normal, tothom ho esperava. Amb el tema de la lesió he entès que l’esport és molt de sacrifici i no sempre surten els resultats que voldries. Mai es pot donar res per fet. Abans era un noi més innocent i ara li dono més importància a determinades coses”.

El que no ha perdut és el seu esperit, una ambició que li ha fet guanyar en totes les competicions: Jocs, Mundials i Europeus. “Mantinc aquesta ambició, però també soc més realista. Cal analitzar la situació en la qual ens trobem i adaptar-se. Per exemple, ara mateix no estic encara al cent per cent. La recuperació ha anat bé, però encara noto dolor a vegades. És clar que m’agradaria lluitar per medalles als Jocs de París! Però no crec que sigui cap obligació posar-me aquesta pressió que ja he tingut en altres competicions i m’ha perjudicat. Lluitaré per donar la meva millor versió, no penso en les medalles sinó en l’ara, el present i fer-ho el millor possible. L’Òscar d’abans només pensava en el resultat i el d’ara a fer-ho bé i potser arribarà el premi en el futur”.

No és gens fàcil trobar esportistes que han participat en tres Jocs Olímpics. El nedador sabadellenc també ho veu com “una barbaritat”, però no li vol donar voltes a si seran els últims. “Mai se sap el que pot passar demà. La lesió, insisteixo, m’ha fet viure molt més el present, sense atabalar-me pel futur. Si em sento bé físicament i còmode, no descarto participar en més cites olímpiques… si em classifico”.

D’altra banda, l’Òscar ja es pot considerar metge, després d’acabar la carrera, una alegria en un any complicat. “La vida són etapes i ara ja m’estic preparant per a l’examen MIR, que és molt exigent. El meu objectiu és aconseguir una bona plaça. Això és una mica com la natació, cal un sacrifici important per assolir el que busques. Toca preparar-me a fons”.

De moment, ara inicia una fase de preparació a Sierra Nevada per afrontar la seva prova a París, el 30 d’agost. “Aquesta estada és habitual i ens va molt bé per arribar en les millors condicions als Jocs o a qualsevol altra competició internacional. El meu objectiu és que surti tot bé”. Un autèntic campió.