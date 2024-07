Nona Pérez: “Per algunes són els primers Jocs i per d’altres els últims, però l’objectiu és comú: l’or”

Serà l’única sabadellenca a la convocatòria de la selecció espanyola femenina que no juga a l’Astralpool. Nona Pérez, formada al Club Natació, va marxar l’estiu passat per iniciar una nova aventura al Sant Andreu després d’haver conquerit tots els títols amb l’equip de la seva ciutat. Amb les barcelonines, aquesta temporada, ha conquerit la Copa de la Reina i ha acabat en segona posició a la lliga i en tercera a la Champions en un any històric per a l’entitat. A més, és una habitual de la selecció estatal des de fa dos anys i ja suma en el seu palmarès una plata i un bronze mundial i un or i una plata europees.

Quina valoració fas de la primera temporada al Sant Andreu?

Individualment he notat un gran canvi. Portava tota la vida al Sabadell, però sentia que necessitava sortir per evolucionar. M’he sentit molt còmode al Sant Andreu, he encaixat molt bé amb l’equip i les companyes. La metodologia concorda bastant amb la meva forma de treballar i la veritat és que ha estat un canvi positiu. A nivell col·lectiu, ens vam marcar uns objectius a principi de temporada i a mesura que avançava l’any ho veiem molt més possible. Els resultats ens van fer veure que podíem competir qualsevol competició i estar el més amunt possible.

El projecte, amb molta gent jove, era ambiciós i tothom ho sabia, però us esperàveu aquests resultats tan d’hora?

Sobre el paper veies que amb els fitxatges quedaria un bon equip i que podíem competir, però també hi havia el dubte de com ens sobreposaríem a aquesta inexpertesa de ser un equip molt jove. La veritat és que quan ens hem trobat en la situació, la joventut ens ha aportat moltes més coses positives que negatives. No ens ho esperàvem, però hem demostrat que estàvem al nivell de competir per tot i l’any que ve ho tornarem a intentar.

Al final, que vosaltres guanyéssiu la Copa, el Mataró la Lliga i l’Astralpool Sabadell la Champions és la gran mostra del potencial que hi ha al waterpolo català i que, a més, cada club ha pogut tenir ‘la seva part del pastís’.

Doncs sí, la valoració a final de temporada és aquesta. Crec que és el millor per tothom que tinguem la lliga més competitiva d’Europa perquè també et dona un plus quan has de jugar la Champions. Mataró i Sabadell ja porten anys a aquest nivell i s’afegeixi un equip més per disputar tots els títols, per l’espectador també ho fa més atractiu. A mi m’encanta saber que hi ha una lliga amb tant nivell i que qualsevol pot guanyar el títol. Ens ajuda molt a créixer, tot i que això també fa que l’exigència sigui màxima.

De cara al futur, suposo que l’objectiu és consolidar el projecte.

Sí. Només portem una temporada de projecte i la prioritat és donar continuïtat al bloc i l’estructura. Per guanyar títols crec que és important que puguem mantenir l’equip alguns anys perquè també pot marcar la diferència en els moments decisius que portem temps juntes.

Pensant ja en els Jocs, com veus l’equip?

Veig l’equip amb molta determinació. Mai havia viscut una preparació per uns Jocs i aquesta sensació d’estar-te preparant per a una cosa tan important la sento molt diferent que en altres competicions. Sabem que és una oportunitat única i hem d’arribar en les millors condicions possibles. Estem treballant al màxim per poder competir l’or.

Seran els teus primers Jocs. Suposo que amb moltes ganes i il·lusió de viure l’experiència.

Estic molt contenta i il·lusionada. Realment penso que fins que no estigui allà no seré conscient de la magnitud dels Jocs. És el somni de qualsevol esportista i cada vegada ho veig més a prop i això també fa que tingui més il·lusió.

Ja fa un parell d’anys que estàs en dinàmica de selecció, has guanyat diverses medalles i fins i tot un Europeu, però ara deies que es nota un altre ambient en la preparació d’uns Jocs Olímpics. Tens la sensació que ara és quan realment pesen les medalles?

A grans trets no es veu una gran diferència, però perquè sempre ens focalitzem en intentar guanyar l’or en totes les competicions. Al final, on sí que ho noto més en aquests petits detalls que ara els estem intentant polir més que mai, però estar al 100% quan estàs a la selecció és el mínim exigible.

Com ha ajudat a la confiança del grup el bronze al Mundial de Doha i la plata a l’Europeu d’Eindhoven?

Òbviament, no és el color de medalla que ens agradaria, però és positiu que arribarem molt rodades. A les dues competicions vam jugar el nombre màxim de partits i això també reforça la idea que hem de continuar treballant perquè tenim capacitat d’estar allà dalt.

També s’ha vist precisament en aquestes competicions que les distàncies entre candidates, ara mateix, són mínimes.

Som sis o set equips que estem en un nivell similar i en uns quarts de final, per exemple, pot passar de tot. De fet, a Fukuoka, els Països Baixos van guanyar l’or i a Doha van quedar eliminats als quarts. Segons com quedin els encreuaments després dels grups pot passar qualsevol cosa perquè hi ha diversos equips a un nivell molt alt.

Als grups ja tindreu diversos testos de nivell contra Itàlia, Grècia i, sobretot, els Estats Units. Pot ser una bona manera de veure en quin punt us trobeu?

Jugar contra els Estats Units als grups és una bona oportunitat. Crec que pot ser favorable i nosaltres no anirem a medir-nos, anirem a guanyar. També és cert que no ens podem centrar només en elles perquè el que volem és guanyar tots els partits per acabar en el primer lloc.

Ets una de les jugadores més joves de la convocatòria. Què et diuen les més veteranes que, en alguns casos, tindran una última oportunitat d’aconseguir l’or?

No és tant el que diuen com el que transmeten. Ens demostren que arribar fins allà és una oportunitat única i l’hem d’aprofitar. El sentiment és que per algunes són els primers i per d’altres els últims, però l’objectiu és comú. Ens diuen, sobretot, que arribat el moment no tinguem la sensació que podríem haver donat més. Elles tenen molt clar que aquesta ha de ser la bona.