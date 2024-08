Un combatiu OAR Gràcia perd la final de la Supercopa de Catalunya

El BM Granollers no ha donat opcions a un combatiu OAR Gràcia a la final de la Supercopa de Catalunya (38-30) i revalida el títol un any més. Per a les de Carol Carmona, ser al partit pel títol ja era un triomf i pensar a aixecar la copa, davant un rival de la màxima categoria, es convertia gairebé en una utopia. No obstant això, han millorat amb escreix les seves prestacions i el resultat respecte a l’únic precedent en la final del 2022.

Des de l’inici, les del Vallès Oriental han sortit decidides a solucionar el duel per la via ràpida. Un primer parcial de 7-1 en poc més de cinc minuts ha començat a decantar la balança de forma contundent. Ha anat entrant en el partit el conjunt gracienc que amb petits parcials ha pogut reduir distàncies. Tampoc baixaven el peu de l’accelerador les granollerines, que s’han mostrat molt solvents en tot moment.

Al descans, amb una bona millora de les sabadellenques en el joc, el marcador reflectia un 20-15 molt digne. La primera meitat, a més, ha acabat amb un 4-7 favorable a les gracienques en els últims nou minuts de període. Un petit triomf simbòlic. A la represa, però, el Granollers ha fet valer la seva superioritat per anar engrandint el marcador. Amb un decantat 31-20, l’entrenadora de l’OAR, Carol Carmona, ha demanat un temps mort per instar les seves jugadores a no baixar la intensitat malgrat el marcador.

Ha millorat en defensa l’OAR en els minuts posteriors, també amb una gran versió de la portera Olga Pena, tallant la sagnia de gols de les del Vallès Oriental i, fins i tot, acostant-se lleugerament en el marcador (33-27). La reacció, com era d’esperar per la gran distància en el resultat, no ha estat suficient per tenir un final ajustat i els Granollers s’ha imposat per 38 a 30. Les gracienques, no obstant això, marxen d’Esplugues amb grans sensacions i l’orgull d’haver competit de valent a la segona final de Supercopa de la seva història.