Així es combaten des de l’àmbit local les vulneracions dels drets humans

Síndic de greuges, Ombudsperson, defensor del poble, personero… A cada país es diu d’una manera; però arreu el seu objectiu és sempre el mateix: garantir els drets dels ciutadans i defensar-los dels abusos que puguin exercir els poders fàctics d’un Estat. A aquesta tasca es dediquen la síndica municipal de greuges de Sabadell, Eva Abellan, i els seus homòlegs, Ismael Rins i Jesualdo Arzuaga, de l’Argentina i Colòmbia, que aquest dimarts al vespre han participat en la conferència La defensa dels Drets Humans a la ciutat en l’àmbit internacional.

L’acte, celebrat a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell (ICASBD) en el marc del 71è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ha servit també per presentar l’Aliança Global de l’Ombudsperson Local (AGOL), que es va fundar el mes de maig a Río Cuarto (Argentina) i de la qual Abellan és impulsora i vicepresidenta primera. L’esdeveniment ha estat presidit per Manolo Hernández, degà de l’ICASBD, i ha comptat amb la participació de l’alcaldessa, Marta Farrés, i la presència de representants del govern municipal i les síndiques de Rubí i Terrassa.

Ismael Rins, defensor del poble de Río Cuarto, i Jesualdo Arzuaga, director de la Federación Nacional de Personeros de Colòmbia (FENALPER), han impartit sengles xerrades sobre el paper dels síndics en la defensa dels drets humans en els seus àmbits territorials. Rins ha abordat la problemàtica dels pesticides i els “agrotòxics” en la salut de les persones i ha descrit diverses accions que des de la seva oficina s’han dut a terme per combatre les “activitats pernicioses” de les multinacionals químiques. El defensor del poble ha recordat que qui ha liderat la lluita per la sobirania alimentària a l’Argentina han estat els síndics locals, i que la feina feta “des de les ciutats, no només denunciant, sinó també reflexionant i oferint alternatives” està resultant clau per canviar la situació.

Arzuaga, per la seva part, ha centrat la seva intervenció en el paper dels personeros colombians en la defensa del dret a la vida. Concretament s’ha referit al paper d’aquests representants públics davant les guerrilles de les FARC, les paramilitars i el mateix estat. “El conflicte a Colòmbia no s’ha superat”, ha assegurat Arzuaga, “entre el 2006 i el 2019 han mort al meu país 486 líders socials. Diversos d’ells personeros. A Colòmbia defensar drets humans segueix sent una activitat d’alt risc”. Per combatre-ho, el director de FENALPER ha recordat la importància de la cooperació internacional i la necessitat que des de l’estranger es pressioni el govern colombià per millorar la situació.

Torn ara per Jesualdo Arzuaga, Dir. Executiu de FENALPER, Colòmbia, per disertar sobre la defensa de la vida a la ciutat pic.twitter.com/bPhTDfYxIC — Drets Humans ICASBD (@ddhh_icasbd) December 17, 2019