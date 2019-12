Un turisme va atropellar ahir a les 12.19 h un home de 45 anys en un pas de vianants a la confluència entre la ronda de Zamenhof i l’avinguda de l’Onze de Setembre. Fonts policials no han pogut confirmar les causes de l’accident.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar l’home al Taulí per a la seva valoració, ja que tenia una possible fractura. En les tasques de socors també hi va intervenir una unitat de la Policia Municipal.