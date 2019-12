Activada l’alerta Ventcat pel fort vent a Sabadell

Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Ventcat per les incidències que el vent està començant a provocar a la serralada Transversal, el litoral i prelitoral central, les comarques de la Selva, el Vallès Occidental i l’Oriental. Tot i les afectacions localitzades que se’n registren, el fenomen és notarà a tot el territori. A Sabadell s’han registrat una desena d’avisos per incidències diverses.

Es preveu que l’episodi de vent es mantingui especialment intens fins a la mitja nit i que seguirà bufant amb força fins demà al migdia. A partir de la tarda i fins dilluns a primera hora tornarà a bufar vent però es preveu ho faci amb menor intensitat d’aquesta nit i matinada.

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 113 trucades relacionades amb 64 incidències provocades pel vent. Les trucades, per comarques, s’han fet des de: Vallès Oriental 38, Gironès 27, Vallès Occidental 22, Osona 9, Barcelonès 5, Baix Llobregat 3, Selva 3, Tarragonès 2, Maresme 1 i Anoia 1. Per municipis, les trucades s’han fet des de: Girona 20, Sant Feliu de Codines 15, L’Ametlla del Vallès 11, Terrassa 9, Sabadell 9, Vic 7, Bescanó 4, Badalona 3, Granollers 3 i Mollet del Vallès 3.

Protecció Civil de la Generalitat demana especial prudència en la mobilitat i demà en les activitats a l’aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d’àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. Mentre duri el vent fort a les zones afectades es recomana que les activitats previstes a l’exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d’objectes que puguin produir danys. Cal tenir especial cura amb els elements mòbils tipus carpes o similars i amb la proximitat d’arbrat, bastides i murs de tancament susceptibles de ser inestables.

A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, cal vigilar les decoracions nadalenques, i si no es pot garantir la seva subjecció, millor retirar-les. Tampoc és segur protegir-se darrera murs o cartells publicitaris si no són estables.

Cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit:

Reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle.

En el cas d’avançar vehicles de grans dimensions, vigilar especialment amb la distància de separació lateral.

Fixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada.

Subjectar el volant de manera segura i forta.