Els sabadellencs gasten 50 euros de mitjana a la grossa

A Sabadell es compra molta loteria. L’any 2018 els veïns i veïnes de la ciutat van invertir prop de 50 euros per habitant en dècims del sorteig de Nadal. Dos euros més que l’any anterior. Es tracta d’una despesa superior a la de la mitjana de la província de Barcelona (46,95 euros), de Tarragona (38,47) i de Girona (34,64). Només la mitjana de la província de Lleida supera la de la ciutat: 99,82 euros.

La compra de la Loteria de Nadal, a més, segueix creixent. Un 4,1% entre el 2017 i el 2018, concretament. I és possible que enguany l’augment sigui més gran. L’any passat, un pessic de la grossa va caure a la ciutat, deixant-hi 1,6 milions d’euros. La llibreria Costa de Can Rull va vendre quatre dècims del primer premi (el número 03.347), que va quedar molt repartit per tota la geografia espanyola. Feia vint anys que no passava.

La consignació de bitllets d’aquest 2019 –que es fa segons la previsió de venda de loteria– ha estat de 12,16 milions d’euros, un 3,89% menys que l’any passat. Si es vengués tot, doncs, els sabadellencs s’haurien gastat 57,42 euros en loteria. No és possible saber encara les xifres de vendes d’aquest any a Sabadell, però els propietaris de les administracions de loteria són optimistes. A l’administració número 1, per exemple, el dècim amb el número del Diari de Sabadell (el 15.821) fa dies que s’ha esgotat.

El sorteig de la Loteria de Nadal se celebrarà el proper diumenge 22 de desembre al Teatro Real de Madrid. Durant tres hores i mitja, els famosos niños de San Ildefonso aniran extraient dels bombos les boletes amb els números i els premis. D’allà n’han de sortir fins a 2.300 milions d’euros en premis (el 70% de l’emissió d’aquest any). El més esperat, la grossa, té un import assignat de quatre milions d’euros el número. És a dir, 400.000 euros per dècim; 20.000 per euro apostat.