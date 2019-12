Calzada: “El club podia estar abocat a la desaparició fa 7 mesos”

En una entrevista concedida a Diari de Sabadell, el president del Centre d’Esports Sabadell, Esteve Calzada, analitza en profunditat tots els àmbits del club. Fa balanç d’un 2019 que ha viscut les dues cares de la moneda i també parla del futur. L’entrevista completa la podreu llegir en l’edició de paper del pròxim dimarts 31 de desembre, però us avancem alguns extractes interessants.

– Com analitza el canvi que ha fet l’equip i el club en els últims 7 mesos? Es podria dir que hem passat d’estar molt a prop de l’infern a guanyar-nos el dret a somiar. De fet, nosaltres mateixos ens preguntem perquè va anar tan malament fa 7 mesos i perquè va tan bé ara. Hi ha aspectes que es poden explicar, com tenir estabilitat econòmica, més temps i recursos per planificar la temporada esportiva que els anys anteriors, però en molts partits d’aquesta temporada hi juguen 7 i 8 jugadors que ja estaven en l’anterior i ara són titulars. Suposo que l’entrenador té molt a dir amb la seva feina de mentalització i ha sabut treure un gran rendiment a tots els jugadors, els de l’any passat i els nous que han cobert unes posicions claus.

– Va haver-hi perill de desaparició del Centre d’Esports en algun moment? Tant com per desaparèixer no ho sé perquè en institucions històriques com el Sabadell sempre apareix algú a l’últim moment, començant per nosaltres mateixos fa 3 anys. Però sí que és veritat que nosaltres i jo personalment en l’àmbit econòmic, vam arribar al límit i ja no podíem continuar més temps posant diners per pagar als jugadors i seguir competint. Si no hagués vingut un nou inversor, no sé què hauria passat, però el club podia estar abocat a la desaparició.