Nit de vandalisme amb mobles, cotxes, arbres i contenidors incendiats a Sabadell

Aquesta darrera nit ha estat especialment intensa pel que fa a la crema de contenidors i mobles a la via pública. El primer foc es va declarar a les 23.10 h a la plaça Llibertat, a la Concòrdia, on es va originar un incendi de mobles que hi havia deixats a la via pública. Hi va intervenir una dotació dels bombers.

Poc més tard, a les 00.49 h, al carrer Gran Canària amb el carrer Eivissa, a Merinals, es va originar un segon incendi en un contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Aquí hi va intervenir una dotació dels bombers.

Finalment, a les 02.25 h del dia 23 de desembre, al número 196 del carrer Permanyer es va originar un darrer incendi en uns contenidors de reciclatge per causes desconegudes.Com a conseqüència van resultar afectats quatre contenidors de reciclatge, un panell de direcció, un fanal, dos arbres cremats i dos vehicles amb danys de diversa consideració. Hi va intervenir una dotació dels bombers, una unitat de la Policia Municipal i la grua per retirar els vehicles danyats de la zona afectada pel foc.