Quadruplica la taxa d’alcoholèmia al volant a Sabadell… i condueix amb el carnet retirat

La Policia Municipal ha denunciat un conductor que quadruplicava la taxa màxima d’alcoholèmia. L’home va ser enxampat la nit de dilluns a les 22.45 h al carrer Sol i Padrís, quan una unitat policial va aturar el vehicle i va realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, un home de 47 anys, que va donar positiu amb un resultat de 0,93 mg/l, quan la taxa màxima permesa genèrica és de 0,25 mg/l.

Els agents van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i es va immobilitzar el vehicle. Els agents van fer gestions a la base de dades policial i van comprovar que el conductor tenia el permís retirat per sentència judicial, van instruir diligències judicials per un presumpte delicte per conduir un vehicle a motor amb una privació judicial cautelar o definitiva del permís.