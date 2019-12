Dos atropellaments, un amb alcoholèmia, per Nadal i Sant Esteve

Els dies de Nadal i Sant Esteve ens han deixat amb dos atropellaments a Sabadell. El primer va passar per Nadal, a les 12.39 h, a la plaça Espanya.

Segons informa la Policia Municipal, un conductor va atropellar un vianant de 52 anys. Com a conseqüència, l’home va haver de ser traslladat al CAP més proper, un va rebre atenció sanitària, donar que les ferides eren de caràcter lleu.

El segon atropellament va passar per Sant Esteve, i en aquest cas hi havia alcohol pel mig. A les 18.11 h, un conductor va atropellar un vianant. El conductor, de 52 anys, va donar positiu amb 0,37 mg/l, quan la taxa màxima permesa genèrica és de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu es va realitzar la denúncia administrativa corresponent per conduir amb una taxa superior a la permesa i es va immobilitzar el vehicle. La persona atropellada, amb ferides lleus, no va requerir trasllat a centre mèdic.