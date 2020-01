Un Baltassar de veritat

Ara fa un any, va començar a córrer per les xarxes socials una campanya per canviar la pràctica de pintar de negre la cara del rei i dels patges. La va propulsar l’entitat Casa nostra, casa vostra a través del hashtag #BaltasarDeVeritat. Uns 200 municipis van adherir-s’hi, buscant entre el veïnat persones que volguessin fer el paper a la cavalcada. The New York Times, fins i tot, es va fer ressò del cas de Reus, en què passatgers de l’Open Arms van ser a dalt de les carrosses.

Per primera vegada, aquest 5 de gener, a la cavalcada de Matadepera també hi haurà un Baltasar de veritat. Així ho ha anunciat la Comissió de Reis del municipi. Des de Casa nostra, casa vostra se celebra: “És un costum racista anomenat blackface, que als Estats Units està prohibit. En canvi, aquí no ho està. Es tracta d’una caricatura ofensiva de les persones negres”, detalla Xavi Buxeda, portaveu de la campanya, que ha generat una reacció inclusiva i integradora. I afegeix: “A la cavalcada, ningú s’ha de sentir insultat ni ridiculitzat, sinó convidat”.

Fins ara, s’ha aconseguit que a les ciutats de més de 75.000 habitants es deixi de pintar la cara del rei. Aquest any, el repte és que la pràctica s’elimini, també, en els patges i a les poblacions petites.