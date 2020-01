Un sabadellenc denuncia un cas de racisme per Cap d’Any

Un sabadellenc, Jean, denuncia un nou cas de racisme en una discoteca vallesana. Aquest veí de Sabadell va anar a la discoteca Lemon Sant Cugat per celebrar la nit de Cap d’Any però assegura que ni a ell, ni als seus amics, ni altres joves els van deixar entrar al·legant que no portaven el vestit adequat i que no eren clients habituals. Jean, però, hi veu un altre motiu: “érem tots magribins o negres”. Ha contactat amb el noi que el mes de novembre va denunciar un altre cas de racisme, en aquest cas a Waka de Sant Quirze, l’Èric, i després de parlar-ho amb ell Jean s’ha posat en contacte amb SOS Racisme amb la intenció de presentar una denúncia als Mossos. A les seves mans hi té els testimonis dels seus amics i el full de reclamacions que va fer la mateixa nit. D.S. no ha pogut contactar a hores d’ara amb la discoteca santcugatenca. Jean ha fet un vídeo per denunciar-ho que reproduïm a continuació.

“Els porters es van girar i van començar a parlar entre ells. Van venir i ens van dir que no podia ser aquella nit perquè no anàvem amb la vestimenta correcta i que no érem clients habituals”, relata Jean per telèfon al Diari. Va demanar el full de reclamacions “i van trigar bastant a posar la firma i les dades del local, no volien fer-ho”. Jean descarta que la roba que tant la roba que portava com l’edat poguessin ser un motiu d’exclusió, ja que ell mateix té 19 anys i els seus amics també són majors d’edat.

Jean no s’havia trobat mai en un cas exactament així, “perquè sabíem que passava i decidíem no entrar junts [en general, no en aquesta discoteca en concret]”. “Em sembla molt greu que a 2020 continuïn passant aquestes coses. El meu pare viu a França i m’ha dit que allà és impossible que passi això. Aquí estem molt endarrerits. La societat no està conscienciada per aquestes coses, ens passa cada cop que volem sortir com qualsevol grup de joves. Hem de conscienciar la gent, ha de saber que això passa i li hem de posar remei”, explica el sabadellenc.

Un pressentiment

Com si tinguessin un pressentiment, ja quan anaven cap a aquest local d’oci nocturn, al cotxe, el Jean i els seus amics explica que comentaven la possibilitat de separar-se i entrar amb gent blanca per intentar reduir el risc que no els deixessin entrar. Ell, però, no hi estava gens d’acord: “no em semblava correcte. Sóc negre, no ho puc evitar, aniré amb qui vulgui venir amb mi i entrarem tots junts perquè tenim el mateix dret”, va dir.

Un cop a la cua, dos amics (un noi negre i una noia blanca) es van posar unes quantes persones més endavant que Jean i la resta del grup. La noia va passar i ell no, d’entrada, “perquè no volien els porters i no li van donar cap motiu”, afegeix Jean. Finalment el noi va entrar perquè un dels promotors li va validar l’entrada. El Jean i la resta de joves que no van poder entrar es van quedar fora. Ell i el seu grup van continuar la festa com van poder al cotxe.