Protesta per la decisió de la JEC: “Estem davant d’un cop molt important a la democràcia”

La Junta Electoral Central (JEC) va anunciar ahir a la tarda la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i la d’Oriol Junqueras com a eurodiputat. Aquest matí, centenars d’independentistes, convocats per CDR Sabadell i les seccions locals d’Òmnium i l’ANC, s’han aplegat davant de l’Ajuntament per protestar contra el que consideren “un atac a la sobirania del poble català”.

“Ens tornem a trobar una vegada més per denunciar un altre abús de l’Estat espanyol contra Catalunya. Estem davant d’un cop molt important a la democràcia”, ha afirmat Neus Alsina, coordinadora de l’ANC Sabadell. “Exigim a tots els partits que vulguin ser reconeguts com a demòcrates que basteixin un consens fort en defensa de les institucions catalanes”, ha afegit.

Teresa Mira, presidenta d’Òmnium Cultural Sabadell, també ha llegit un manifest en què criticava que els poders de l’Estat inhabilitin Torra.

“N’estem fins als nassos de la justícia espanyola”, han volgut expressar molts manifestants, que s’han posat l’element més identificatiu dels pallassos, com a protesta simbòlica.