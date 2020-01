Milers de persones han omplert els carrers de Sabadell per veure l’arribada dels Reis d’Orient, que han creuat la ciutat, de nord a sud. La comitiva, formada per més de mig miler de persones, ha repartit cinc tones de caramels. Però, sobretot, molta il·lusió, tal com podeu veure en aquest recull d’imatges que us deixem de la Cavalcada 2020.

