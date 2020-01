La tipografia que triomfa a Nova York

L’Escola d’Art i Disseny Illa acull fins al pròxim 17 de gener la 65a mostra itinerant de projectes Type Directors Club de Nova York. L’exposició recull els millors dissenys tipogràfics internacionals de 2018, com ara cartells, catàlegs, llibres, revistes, marques corporatives i logotips.

Ja fa vuit anys que l’Escola Illa acull aquesta exhibició i durant unes setmanes ofereix l’oportunitat de conèixer les darreres tendències del disseny tipogràfic tant en paper com en pantalles. Altres països com França, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, la Xina o Corea del Sud han acollit aquesta mostra itinerant.

L’exposició viatja en diversos baguls per tots aquests països i a Sabadell ha arribat la maleta procedent de l’Escola Bau de Barcelona. Aquest recull està considerat dins el sector de les arts gràfiques com una de les exposicions de tipografia més potents a l’àmbit mundial.

Els premis TDC són atorgats per l’Associació Internacional Type Directors Club de Nova York, que va ser fundada l’any 1946 i que té la funció de vetllar per la divulgació i protecció de la paraula escrita, expressada formalment a través de la tipografia i representada tant en mitjans impresos com en pantalles.

Un jurat internacional ha fet la selecció dels treballs premiats en dues categories: una primera part destinada a la tipografia aplicada i la comunicació; i una altra corresponent al disseny de noves tipografies.

I ara, gira per l’Estat

Aquest bagul viatjarà pròximament per l’Estat a d’altres centres d’art i disseny de Santander, Andalusia, Madrid i Sòria.

L’exposició es pot visitar cada matí entre setmana de 8 h a 14 h, així com en horari de tarda entre les 16 h i les 19 h (només els dimarts i els dimecres).