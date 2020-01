Enxampen uns lladres mentre robaven en un camió a l’AP-7

Els Mossos d’Esquadra han enxampat aquesta matinada passada uns lladres mentre robaven la càrrega d’un camió a Cerdanyola del Vallès. Els fets han passat a les 3.50 h a l’àrea de descans de l’AP-7 de Bellaterra, al punt quilomètric 151.

Segons han informat fonts del cos al Diari de Sabadell, una patrulla ha detectat que hi havia un camió a l’àrea de descans amb les portes posteriors obertes, i que al costat hi havia una furgoneta. En apropar-s’hi, però, s’han trobat amb què la furgoneta estava completament sola, i que hi havia part de la càrrega que originalment provenia del camió, concretament paquets de roba infantil procedent de França.

Els agents han despertat el conductor del camió, que dormia i no s’ha adonat del que havia passat, un home nascut a Ucraïna però de nacionalitat portuguesa. Els Mossos han obert una investigació per intentar localitzar els lladres, que haurien fugit amb un altre vehicle en veure els agents arribar.