Vila Ros anuncia la publicació d’un nou recull de contes en el cicle Escriptors i Paisatge de la UES

Vila Ros va aprofitar la xerrada davant l’auditori de la Unió Excursionista de Sabadell ( UES ) per anunciar que el pròxim 18 de febrer presenta un nou recull de 95 contes ‘La revolta de Cramòvia’, un país imaginari que l’escriptor ja ha utilitzat en altres ocasions.

La idea li va venir a través de la proposta d’un grup d’actors d’Alternativa Teatre, que li van proposar fer un muntatge sobre aquest país imaginari “aleshores vaig pensar, i si escric la història de Cramòvia, d’aquest país imaginari? Total que he escrit la seva història en capítols des del segle XIII que és quan es funda el país fins a l’actualitat”. Vila Ros, assegura que molts episodis ens recordaran un país que tenim molt a prop. Els altres contes toquen diverses temàtiques, i com ja és habitual amb ell també hi ha inclòs un conte infantil.

La seva intervenció, al cicle Escriptors i Paisatge de la UES, portava per títol ‘Roba Estesa’ el seu darrer llibre publicat “aquesta ha estat l’excusa per participar en aquest cicle Escriptors i Paisatge”. L’escriptor sabadellenc reconeix que bona part de la seva obra està inspirada en la seva ciutat, però “proposar una sortida per Sabadell a la UES, hagués quedat una mica estrany”.

Per aquest motiu, la seva proposta ha sorgit d’una de les seves principals fonts d’inspiració: les mítiques ‘goges o dones d’aigua’, molt populars al Pla de l’Estany, a través d’un indret anomenat Les Estunes. És per aquest motiu, que la sortida que es fa relacionada amb la seva obra, serà en aquesta comarca gironina. La sortida al Pla de l’Estany es farà dissabte 18 de gener.

Contes per adults

L’escriptor també va voler aclarir la funció del relat que coneixem com a conte i va fer un enfàsi especial en la seva definició “un gènere literari encara poc conegut”, va dir. Va destacar la confusió que hi ha habitualment, quan es parla d’aquests relats “quan dius que escrius contes tothom es pensa que són per nens, és un gènere poc conegut”. Ell té clars els referents dels quals s’ha inspirat, “Calders, Rodoreda, Pedrolo, Pàmies, Monzó i molts altres, malgrat tots ells, encara hi ha gent que no pensa en els contes com a relats d’adults”, diu Vila Ros.