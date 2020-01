Castellar demana que els títols propis de La Vallesana siguin multipersonals

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha anunciat aquest divendres que iniciarà gestions per demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a l’empresa concessionària Moventis que els títols propis de La Vallesana (V-1, V-2 i V-3) continuïn sent multipersonals, com ho eren fins al passat 31 de desembre del 2019. L’aprovació de les noves tarifes del transport integrat de l’ATM per al 2020 ha provocat que aquestes targetes ja no permetin viatjar a més d’un usuari amb el mateix bitllet, que ara és unipersonal. L’Ajuntament considera que “aquest és un greuge que s’afegeix a l’increment del 10% de les tarifes d’aquests títols”, segons assenyala el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González.

Les targetes V-1, V-2 i V-3 són abonaments de 10 viatges vàlids per a una, dues i tres zones respectivament, que es poden utilitzar en un únic trajecte sense transbordaments. El preu d’aquests títols ha quedat fixat en un 80% del preu de la nova T-Casual. És a dir, 9,10 euros (1 zona), 17,90 euros (2 zones) o 24,40 euros (3 zones). “Són molts els usuaris que viatgen acompanyats i utilitzen aquests títols per anar als centres hospitalaris o fer gestions a Sabadell i que ara es veuen obligats a comprar una targeta per a cadascun d’ells”, ha assegurat González.

Si no s’accepta aquesta demanda, el consistori castellarenc proposarà a la Generalitat i a Moventis la creació d’un nou títol multipersonal, la V-familiar, “que hauria de ser equivalent a la nova T-familiar però més econòmica que aquesta ja que no permetria la possibilitat de fer intercanvis amb altres línies de bus o mitjans de transport”. El consistori també insistirà davant la Generalitat en la reivindicació d’incloure Castellar a la mateixa zona tarifària de Sabadell. Actualment la co-capital vallesana es troba a la zona 2 de l’ATM i Castellar a la zona 3.