Tanca el darrer videoclub de Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès és des d’aquest dilluns una mica menys pobra a nivell cinematogràfic. Aquest diumenge va baixar la persiana per sempre més el Videoclub Omega, situat a l’avinguda Primavera, el darrer que quedava obert al municipi. Les noves tecnologies i sobretot la pirateria han estat els detonants que han obligat a posar punt i final a aquesta aventura.

L’establiment va obrir portes a principis dels anys 80 del segle passat, i no va ser fins al 1990 que la Carme Amador en va agafar les regnes. “Vam arribar a ser 33 videoclubs a tot Cerdanyola, i a aquests cal sumar-hi el que hi havia en municipis del voltant, com Ripollet o Cerdanyola”, explica Amador.

Fins els anys 90 el negoci brillava. Era habitual que, coincidint amb el cap de setmana, famílies senceres passessin una bona estona per escollir pel·lícules, entre 2 i 4, per anar veient en els dos dies de descans.

La irrupció dels nous canals generalistes com Telecinco i Antena 3 van suposar, però, una primera estocada. “Van començar a emetre més pel·lícules i això va fer que el volum de clients baixés, més tard es va estabilitzar”, recorda la propietària del local.

Ara, però, la les noves tecnologies han fet que cada casa tingui no un, sinó diversos videoclubs en línia, com Netflix, Amazon Prime o la múltiple i diversa oferta que plantegen plataformes com Movistar+. “No podem competir contra la tecnologia”, reconeix Miquel Malla, parella d’Amador.

El cinema: escac i mat

L’Omega no serà l’única pèrdua important que Cerdanyola tindrà en matèria cinematogràfica. Els cinemes El Punt, que de fet són a tocar, estan afectats per una reforma urbanística, i definitivament sentenciats. Aquell edifici, primer conegut com a Kursaal i posteriorment ampliat i rebatejat, serà enderrocat per donar pas a una promoció immobiliària.

“Nosaltres, que estimem el cinema, hi anem amb el cor encongit”, apunta Amador. Ara, el videoclub, que va arribar a reunir fins a 9.000 títols, vendrà el que li queda a un únic comprador, del qual no n’han revelat el nom. Encara aquests dies, si us hi apropeu i piqueu al vidre, potser hi veureu els seus propietaris endreçant el local i comptant les pel·lícules que han quedat a les seves prestatgeries.