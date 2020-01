Denuncien actes vandàlics d’un grup de joves a Sant Julià

Un augment dels furts i dels actes vandàlics i més sensació d’inseguretat. Així ho denuncia un grup de comerciants del barri de Sant Julià, que adverteix que està augmentant el vandalisme a la zona. Des de l’inici d’any, han comptabilitzat més d’una vintena de destrosses, petits robatoris a botigues i cases i incendis als carrers. Els afectats assenyalen com a autors dels fets un grup de joves.

En un dels casos, un comerciant va trobar el pany del seu bar ple de cola de la marca Loctite i, mentre trucava al manyà, un grup de nois va estavellar ous contra la seva porta. Però també hi ha hagut robatoris a establiments i habitatges particulars.

Els veïns destaquen que no són fets puntuals, sinó continus al llarg del temps. La Policia Municipal és conscient de la situació i ha identificat el grup de joves que “genera una tensió convivencial”, segons fonts policials, que ha estat identificat tant al carrer de Santiago Segura, un dels eixos comercials del barri, i a la plaça de Pere Calders. No obstant això, els mateixos comerciants reconeixen que no tots els episodis vandàlics han estat denunciats.

Mobilització veïnal

Ara, els comerciants reuniran signatures per enderrocar les pistes de futbol de la plaça, que asseguren que “han perdut la seva utilitat” i actualment s’utilitzen com a “ring de baralles”. Les signatures també demanaran més efectius policials al barri per controlar “els focus de conflicte”.

“Hem denunciat la situació a l’Ajuntament mitjançant instàncies i estem esperant resposta”, assegura Toni Fernández, propietari d’un estanc que ha patit petits furts. “Volem patrullatge a places i carrers per evitar mals majors”, exigeix la desena de comerciants. Els afectats adverteixen que si es fa cas omís a les seves peticions, començaran a mobilitzar-se i ocupar plens municipals.