L’AMPA de l’Escola Samuntada, contrària a ampliar el centre amb una segona línia

L’AMPA de l’Escola Samuntada ha denunciat aquest dijous a través de Twitter que el departament d’Educació vol que aquest centre tingui una línia més, arribant a dues.

La presidenta de l’agrupació de pares i mares de l’escola, Carme López, argumenta en conversa amb el D.S. que l‘escola no té capacitat per assumir més línies. López afegeix que l‘any passat el departament ja va voler fer efectiva aquesta ampliació però després de reunir-se amb l’AMPA i veure les instal·lacions va concloure que no era factible “Això sí, ens van demanar afegir un grup més“, puntualitza la representant de les famílies.

López diu que ara s‘assebenten amb sorpresa que Educació té de nou el projecte damunt la taula i considera que “és incomprensible quan ja va quedar clar que no era possible”. Dimarts 28 de gener tenen una reunió als Serveis Territorials d’Educació per aclarir la qüestió. Carme López avança que hi aniran amb tots els pares i alumnes per fer pressió.

Un projecte pedagògic made in EUA

L’Escola Samuntada forma part de la xarxa d’escoles Magnet de Catalunya, un programa inspirat en les magnet schools que a Estats-Units es va posar en marxa els anys setanta per animar les famílies de raça blanca a matricular els seus fills en escoles amb majoria negra. El projecte- impulsat per la Fundació Jaume Bofill– consisteix a aconseguir una col·laboració entre les escoles i centres d’investigació i entitats culturals per fer activitats de referència i tornar el prestigi a aquestes escoles. En el cas de la Samuntada, un primer projecte va treballar conjuntament amb el Museu de Paleontologia Miquel Crusafont i actualment ho fa amb l’Hospital Taulí “els metges venen a l’escola i els alumnes treballen temes de salut i sanitat”, explica Carme López que adverteix que “si l’ampliació a 2 línies tira endavant tot el que s’ha aconseguit se’n anirà en orris”.

Manca de places a la Creu Alta

D’altra banda, Sabadell en Comú, en un comunicat fet públic, alerta de la situació escolar al barri de la Creu Alta. Segons aquest comunicat, aquests darrers cursos s’ha incrementat la demanda al barri , a causa de les noves promocions d’habitatges i l’increment de la població en aquesta zona. Aquest increment, segons Sabadell en comú, no pot ser absorbit per les tres escoles públiques que hi actualment: Ribatallada, Samuntada i Creu Alta que només disposen d’una línia.

L’exregidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sabadell Joan Berlanga, aposta per la construcció d’un nou centre escolar que faci la funció d’escola-Institut “durant la nostra gestió enfront del consistori, ja fam oferir un solar al Departament d’Ensenyament per poder fer realitat la nova escola”. El solar en qüestió estaria situat al carrer Francesc Layret. Per això, diu que cal que l’actual govern local demani a Ensenyament posi en marxa en aquest projecte, ja que el solar està disponible.

A criteri de Berlanga, si aquest problema no és resolt,” passarà cada any el mateix”. Berlanga puntualitza que, malgrat que l’estudi demogràfic de Sabadell apunta cap un estancament, “el cert és que a la Creu Alta hi arriba molta gent de fora de Sabadell, perquè és un barri molt atractiu i s’estan fent molts pisos nous allà on hi havia cases angleses”.