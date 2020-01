Refermen Sabadell com a subseu de la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus – Barcelona 2030

La candidatura per acollir els Jocs Olímpics Pirineus – Barcelona manté Sabadell com a subseu per acollir part dels entrenaments. Així ho ha confirmat el Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras, en una entrevista al programa El Món a RAC1, on ha concretat que la instal·lació escollida és la Pista Coberta d’Atletisme.

La capital vallesana apareix en l’informe tècnic de 170 pàgines que el Comitè Olímpic Internacional (COI) té sobre la taula amb la candidatura catalana, que centra l’activitat puntuable amb dues seus al Pirineu (Viella, a la Vall d’Aran, i Puigcerdà, a la Cerdanya), però amb diverses subseus, la majoria a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, tècnics de la precandidatura van visitar ara fa poc més d’un any Sabadell per conèixer de primera mà la pista i les seves potencialitats.

“Es tracta d’una feina que fem des de fa dos anys, amb un procés de diàleg amb el COI i la Generalitat per dibuixar unes possibles Jocs Olímpic d’Hivern a Catalunya i projectar les necessitats esportives o d’allotjament, aprofitant les instal·lacions que tenim i les que caldria millorar”, explica el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.

D’aquesta manera, la Pista Coberta d’Atletisme podria acollir entrenaments de proves com ara de velocitat sobre gel, fet que obligaria a modernitzar la instal·lació per dotar-la del sistema necessari per a disposar d’una pista de gel. Barcelona també tindria protagonisme, amb el Palau Sant Jordi o el Palau d’Esports, però també Badalona o L’Hospitalet de Llobregat.

Treball amb la mirada posada al futur

La candidatura de Pirineus – Barcelona per al 2030 va ser confirmada la setmana passada, juntament amb les de Salt Lake City (Estats Units) i Sapporo (Japó). La decisió, però, s’haurà de prendre abans de l’any 2023, per donar el marge suficient per fer les millores necessàries als municipis que formarien part dels eixos centrals de l’activitat esportiva. Si no fossin escollides per al 2030, també podrien optar a acollir les proves al 2034 o al 2038. De fet, Sapporo ja va acollir els jocs d’hivern de l’any 1972 i Salt Lake City els de l’any 2002, mentre que Barcelona s’estrenaria, després d’acollir els d’estiu de 1992.

“Estem treballant amb el territori per abordar la planificació a deu anys vista pels jocs, però també per a planificar el futur per als popers 20 o 30 anys per apropar el territori a la metròpoli i millorar la connectivitat i les comunicacions”, explica Figueras. Això passa per fer millores als recintes on es duran a terme les proves, però també en adaptar les carreteres existents, com ara la C-16, que permet anar de Sabadell a la Cerdanya, i que comptaria, segons les previsions que fa la Generalitat, amb un tercer carril reversible.

Amb tot, el COI ha renovat els seus criteris per escollir les seus, a partir d’uns criteris de sostenibilitat que passen per reduir l’impacte a les ciutats escollides i aprofitar al màxim les infraestructures ja existents. “Passa per no construir res per als jocs i aprofitar allò que ja tenim, però també aprofitarem per accelerar els processos de país”, explica Fugueras, que obre la porta a aportar millores al conjunt del territori.

Davant la no disponibilitat de certes infraestructures, com les pistes d’skeleton o bobsleigh, s’optaria per traslladar les seus a altres zones d’Europa on sí que n’hi ha: “Nosaltres no necessitem aquest tipus d’infraestructura i plantegem fer la prova en algun lloc d’Europa on ja hi sigui, convertint la candidatura en transfronterera”, detalla.