Una llevantada que ens durà fred, vent i neu fins dimecres

La borrasca Glòria ha arribat per quedar-se a casa nostra, com a mínim fins dimecres, tres dies amb un temporal de vent, neu, pluja i onatge “excepcional i insòlit”, segons ha destacat aquest migdia el conseller d’Interior, Miquel Buch. En aquests tres dies es poden acumular 200 litres per metre quadrat al Ripollès i la Garrotxa i 2 metres de neu a 2.000 metres d’alçada. A Sabadell, s’espera que es puguin arribar a acumular uns 100 litres per metre quadrat, amb cops de vent que poden superar els 35 km/h.

En roda de premsa aquest migdia, el cap d’àrea de predicció, Santi Segalà, ha explicat que el temporal s’ha deixat sentir de moment pel que fa al vent, que ha arribat als 90 i 100 km/h i onades que han arribat a superar els 7 o 8 metres d’alçada. Les precipitacions aniran guanyant terreny fins “abraçar gran part de Catalunya” però les més importants seran a la part est de Catalunya, sobretot les comarques del nord-est i el prelitoral i litoral.

Es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a les comarques del Ripollès, Garrotxa, nord d’Osona, Pirineu i Pre-pirineu més oriental on la neu podria arribar als 2 metres a més de 2000 metres d’alçada. Aquesta tarda, nit i propera matinada dins les comarques de Girona poden quedar zones amb aire força fred amb cota de neu als 500 o 600 metres.

Dimarts a la tarda i dimecres al matí s’espera que creixi la intensitat de les precipitacions.

Conseqüències en el transport escolar

El fort vent ha obligat a acabar l’activitat abans d’hora al Centre de Formació i Treball Flor de Maig, ubicat a Collserola, i que han hagut d’acabar la jornada abans d’hora. Per aquest motiu, a les 13.00 h ha començat la recollida de l’alumnat del centre, que es troba al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, amb el Servei de Transport Escolar del Consell Comarcal. Aquest servei s’està efectuant a petició de la direcció del centre per les fortes ràfegues de vent que hi ha a la zona.

D’aquesta manera s’ha gestionat la recollida de l’alumnat una hora abans de l’habitual. La mesura afecta 44 alumnes d’ESO i 64 alumnes de PFI. Des del centre educatiu s’ha avisat les famílies i s’ha reforçat la comunicació des del Consell Comarcal.

En aquests moments es manté en alerta el Pla VENCAT a tota la comarca i des de l’ens supramunicipal s’està aplicant el Protocol del Transport Escolar per tal de fer el seguiment de l’evolució meteorològica a través del CECAT i dels mitjans de comunicació. Les comunicacions es realitzaran a través del web i les xarxes socials de l’organisme.