Protecció Civil demana “evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris”

Segon dia de màxima afectació del temporal Glòria, que ja ha adquirit forma de llevantada, i que a Sabadell ens ha portat pluja i vent. No obstant, els extrems nord i sud del país són els que pitjor part s’estan enduent d’aquest temporal, que s’allargarà com a mínim fins aquest dimecres.

La directora general de Protecció Civil, Maria Isabel Ferrer, ha demanat com a principal recomanació per les hores que vindran “evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris” i davant la possibilitat de crescuda dels rius “evitar acostar-se i travessar els rius”. “Ara venen dos dies crítics, dimarts i dimecres”, ha advertit el cap de l’Equip de Predicció i Vigilància, Santi Segalà.

En aquest sentit, ha indicat que seran “els dies amb una precipitació més extensa, centrada especialment als dos extrems de Catalunya, tot i que precipitarà a qualsevol punt del país” i ha puntualitzat que “en algun moment, sobretot entre aquesta tarda i demà al matí hi podria haver intensitats fortes dins aquesta precipitació continuada i algunes acompanyades de tempesta”. Segalà ha exposat que els focus de màxima precipitació seran les comarques de Girona, on puntualment es poden superar els 300 litres per metre quadrat, i les del sud de Tarragona.

L’afectació a Sabadell

El vent farà la guitza a Sabadell, amb cops que poden arribar a assolir els 80 km/h. La seva acció ha provocat desperfectes a la via pública, com ara el trencament de branques, la caiguda d’arbres, l’arrencada de teulades o d’elements de les parets a la via pública.

És per això que es demana precaució a l’hora de desplaçar-nos per la ciutat, ja sigui caminant on el algun tipus de vehicle, amb especial atenció a motos, bicicletes o patinets, que s’aconsella deixar tancats per evitar caigudes fortuïtes per la força de l’aire.