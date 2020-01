Un pont trencat, rius desbordats i el Delta esborrat: les principals afectacions del temporal Glòria a Catalunya

El temporal Glòria acumula ja tres dies de forts vents, pluja intensa i neu a les cotes altes del país que han provocat greus afectacions arreu del territori. Mentre que a Sabadell l’impacte del temporal, convertit en llevantada des de dimarts, ha estat considerable però sense provocar destrosses importants, les àrees més malparades han estat les comarques de Girona, el nord de Barcelona i les Terres de l’Ebre.

Aneu-vos despedint del Delta de l’Ebre si no se’l peotegeix ràpid.

La mar està entrant en força i fa una hora només hem pogut arribar fins aquí amb un 4×4. De la xinxeta cap a Niño Perdido s’ho ha menjat la mar pic.twitter.com/aSM5WBocpz — Ibhug🎗 (@Ibhug) January 21, 2020

En les darreres hores hem pogut veure com el Delta de l’Ebre ha desaparegut, amb una entrada d’aigua de mar terra endins fins a 3 quilòmetres respecte la línia de costa original. La barra del Trabucador també s’ha esborrat del mapa, i les pèrdues en els camps d’arròs encara no s’han quantificat, motiu pel qual es valorarà per si cal demanar la declaració de zona catastròfica.

Storm #Gloria has caused a storm sturge that has ravaged the Ebro delta up to 3 km inland, resulting in severe damage to the rice paddies

Before/after comparison using a #Sentinel1 🇪🇺🛰 radar image acquired yesterday 22 January@astro_duque @mapagob @el_pais @europapress pic.twitter.com/OjQLgcTsY5 — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 22, 2020

A les comarques del nord de Barcelona, rius com la Tordera han incrementat el seu volum i han desbordat en municipis com Hostalric, on s’a hagut d’evacuar part dels veïns. A Badalona, el mític pont del Petroli ha patit greus desperfectes, i s’ha hagut de tallar la via del tren per inundacions. A la C-17z, a Montesquiu, un despreniment ha afectat un vehicle, el conductor del qual n’ha sortit il·lès, però obliga a tallar la carretera.

Més al nord, a Girona, tota l’atenció està posada al riu Onyar, que des de dimarts amenaça en desbordar-se.

També en terres gironines, a l’Alt i el Baix Empordà, l’impacte de la llevantada ha estat notable, i ha obligat a cancel·lar fins a tres dies seguits l’activitat escolar per evitar desplaçaments que puguin posar en risc la ciutadania.