David Vila i Ros colpeja doble: treu llibre i espectacle teatral

David Vila i Ros viu dies prolífics, entre la literatura i les iniciatives relacionades al món del teatre, l’educació, el senderisme i fins i tot el Nadal.

Tassa i mitja. El 3 de febrer arriba a les llibreries La revolta de Cramòvia, un recull de contes adreçats al públic adult en el serà el seu quart volum de narrativa breu. Editat per Voliana, hi aplega 95 contes, entre els quals també alguns microcontes. “No només vull que sigui literatura per passar l’estona, sinó que mogui el lector a la reflexió”, explica Vila i Ros. “També hi ha tocs d’absurd i reflexiones que cal llegit entre línies”, afegeix.

Cramòvia és la idea força que agrupa els contes. Tanmateix, aquest és el nom del país que Vila i Ros s’ha inventat i que sobrevola arreu de tota la seva obra. Si Tintín tenia Syldavia i San Theodoros, si Garcia Márquez va crear un Macondo i Atxaga té Obaba… Casa nostra té Cramòvia. En tot cas, Vila i Ros presentarà en públic el recull el próxim 18 de febrer a la Llar del Llibre.

Abans, però, teatralitzarà alguns dels seus contes a l’espectacle Vila i Vila, que representa aquest dissabte i diumenge al Teatre del Sol (20 h). Ho farà juntament amb Laia Vila i Jorba, membre de la Cia Petit Món, qui aporta la posada en escena i coreografia. Teatre i dansa de l’absurd.