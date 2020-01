Ensenyar als més petits a aprendre a consumir correctament

L’activitat l’han dut a terme personal tècnic del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, que impulsa el projecte amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell.

La sessió ha consistit a fer un simulacre de compra-venda, reclamació i mediació, dividit en dos blocs principals. En el primer, la classe s’ha transformat en una botiga de joguines on els nens i nenes han adquirit un producte. Els mateixos alumnes s’han encarregat d’etiquetar els productes, triar-los i pagar-los a caixa.

En el segon bloc, els nens i nenes han detectat que el seu producte no és conforme i han fet una reclamació on apareix la figura de l’OMIC com a organisme que els ajuda a exercir els seus drets com a consumidors i consumidores.

Els aspectes que es pretenen treballar estan relacionats amb el fet de presentar el consumidor com la titular del dret a estar informat (etiquetatge, identificació del preu, comprovant de compra-venda); del dret a la seguretat (conformitat del producte), i del dret a reclamar (atenció al client i servei local de consum).