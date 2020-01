Dos detinguts per encarar-se amb policies en menys de 5 hores a Sabadell

La Policia Municipal ha detingut en menys de cinc hores dues persones per resistir-se i encarar-se als agents del cos. Tots dos casos van passar dilluns a la tarda.

El primer cas va ser a les 16.32 h al passeig de la Plaça Major, on es va detenir un home de 38 anys per un presumpte delicte de resistència als agents de l’autoritat i danys lleus. Els agents actuants van instruir diligències judicials, i hi van intervenir dues unitats de la Policia Municipal.

El segon cas es va registrar a les 20.35 h al carrer Sol i Padrís, on es va detenir un home de 33 anys per un presumpte delicte de resistència als agents de l’autoritat i danys lleus. Van intervenir dues unitats de la Policia Municipal que van instruir les corresponents diligències judicials.