Dani Salgado, guardonat amb el Premi de l’Esportivitat 2019

L’exjugador del Club Natació Sabadell futbol sala, Dani Salgado ha estat el guardonat en la 14a edició del Premi de l’Esportivitat 2019 del Panathlon Club.

L’acte, celebrat al casal Pere Quart, ha comptat amb la presència de Laura Reyes, regidora d’esports de l’Ajuntament; Josep Masip, president del Panathlon Club i de Sergi Garcés, soci numerari de l’entitat sabadellenca i conductor de la vetllada. En el transcurs de les intervencions, el president Masip ha posat en relleu la bona salut que viu l’esport sabadellenc amb el Centre d’Esports líder, l’OAR a les places capdavanteres i el triplet de medalles –CN Sabadell, Aleix Gómez i Queralt Castellet- que el passat cap de setmana van situar la ciutat al capdavant de l’esport mundial. Tanmateix, ha recordat que aquest premi, és la màxima expressió de la defensa que fa el Panathlon Club “pels valors de l’esport i el joc net”.

Del possible 4 a 4, al 5 a 3 definitiu

L’acció, per la qual l’exnedador Salgado ha rebut aquest guardó, es remunta al derbi entre l’Escola Pia i el Club Natació Sabadell de la temporada passada disputat al pavelló del carrer de Garcilaso. Quan restava poc més de mig minut per a la conclusió, i amb 4 a 3 al marcador, el jugador colomenc liderava un contracop que hauria pogut significar el 4 a 4. Salgado, però, va decidir tirar la pilota a fora perquè el jugador local pogués ser atès. Una acció que en paraules del president Masip “representa a la perfecció el premi del Panathlon Club: premiar l’actitud i el joc net per sobre del resultat”, ha assegurat.

En paraules de l’actual jugador del Palau FS, ha volgut agrair “al Club Natació Sabadell per transmetre una sèrie de valors que van quedar reflectits en l’acció”. Tanmateix, ha reconegut que tot i ser un jugador que ha rebut molts premis, un guardó com aquest “és dels millors que he rebut pel que significa”.