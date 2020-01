Pugen els senzills, baixen els mensuals

La TUS seguirà la línia de l’ATM i en l’actualització de les seves tarifes per aquest 2020 premiarà els usuaris habituals en detriment dels esporàdics. El Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l’Ajuntament ja ha presentat als grups municipals del consistori la proposta de preus per aquest any i l’hauran de debatre i aprovar al ple d’aquest dimarts, 4 de febrer, a les 17 h.

La proposta preveu que el bitllet senzill, que fins ara costava 1,50 euros, pugi a 1,60 euros (+6,67%). I la targeta de 10 viatges pujarà trenta cèntins, fins als 8,80 euros (+3,53%).

La resta d’abonaments seran més barats. La targeta mensual, que és personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges en 30 dies, costarà un 16,67% menys, passant de 45 euros a 37,50 euros que costarà un cop s’aprovin les tarifes. Aquest mateix títol per a menors de 30 anys, la T-Mensual Jove, és la que tindrà el descens de preu més important i valdrà 26 euros respecte els 32,50 euros que costa encara (-20%).

ATM

En comparació amb les tarifes de l’ATM d’una zona, l’equivalent a la T-10 de la TUS és la T-Casual (11,35 euros per una zona, unipersonal) i la T-Mensual equival a la T-Usual (40 euros per una zona).