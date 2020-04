Explosió a Can Puiggener en ple estat d’alarma

A les 14.30 h del divendres 3 d’abril, al número 12 del carrer de Mas Canals, a Can Puiggener, la Policia Municipal informa que es va produir una petita explosió en els comptadors d’un bloc d’habitatges que va afectar la porta d’accés als comptadors i que diversos habitatges quedessin sense subministrament elèctric. Es va avisar els tècnics de la companyia energètica.

Es desconeixen les causes que van originar l’explosió. Al lloc de l’incident es van adreçar tres dotacions del Cos de Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. Finalment, no es van atendre persones per cremades ni per inhalació de fum. A més, van intervenir-hi dues unitats de la Policia Municipal.

