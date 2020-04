Rere les passes del ‘Papitu’ a Sabadell: de 1971 als nostres dies

Vivia amb la malaltia d’Alzheimer des del 2015, quan la seva filla Carlota Benet ho va fer públic. Tot i que finalment ha marxat víctima de la Covid-19. El prolífic Josep Maria Benet i Jornet va morir ahir als 79 anys. Immediatament, la notícia va suscitar una onada de lloances a la seva figura, també des de Sabadell, on té molts adeptes.

De fet, Benei i Jornet té certa relació amb la ciutat, d’ençà que guanyés el premi Ciutat de Sabadell l’any 1971, per l’obra Berenàveu a les fosques. Tal com recorda el dramaturg Francesc Ventura, aquest guardó teatral havia estat creat per l’Acadèmia de Belles Arts “per tal d’estimular la creació de textos dramàtics en català“.

Una veu que també va lloar la figura de Benet i Jornet va ser la guionista Anna Fité, qui va treballar a la primera temporada de la sèrie Nissaga de poder (TV3) com a guionista. “Va ser el meu mestre. Per mi era Déu. Va inventar-se l’ofici de guionista de les telenovel·les catalanes modernes”, explica. “Haver fet una part del camí d’aquesta vida amb ell ha estat un privilegi”, afegeix Fité, emocionada, tot i que la seva marxa ja havia començat “a poc a poc” amb l’Alzheimer. El darrer contacte lúcid que va tenir “amb el Papitu va ser a la seva festa de comiat que li vam fer al Teatre Nacional de Catalunya”, recorda Fité. “El sobrenom Papitu li venia de fer de pare a tots nosaltres, no una derivada de Pep a Pepitu“.