“És desesperant comptar els dies que falten per posar-li flors”

“No poder acomiadar-me del meu marit és molt dur, especialment per la tradició que marca la nostra cultura. Però comptar els dies que queden per poder posar-li les flors és desesperant”. La Lola és una sabadellenca que creu que té la Covid-19. Tot i que no li han fet les proves, ha d’estar en quarantena perquè el seu marit sí que ho va patir. El van enterrar la setmana passada, però no va poder acomiadar-se’n. Tampoc la seva filla, que es troba fora del país.

És una de les moltes històries que deixa la pandèmia i les restriccions que s’han establert, entre elles, la cancel·lació de totes les cerimònies fúnebres. La Lola no ha pogut enterrar el seu marit. Hi ha famílies que sí que ho han fet, però amb un límit de tres familiars per enterrament. “Som tres germans i la mare, com ens ho havíem de fer?”, explica la Montse, que acaba d’enterrar el seu pare. “Al final, vam decidir que la mare es quedés a casa, també per prevenció”, diu. Però també queda pendent portar-li les roses al seu pare: el servei de floristeria no és essencial. Al tanatori ja no es distribueixen flors.

Més morts

El nombre de defuncions que han tingut lloc a Sabadell –a residències, hospitals o domicilis– operades per la funerària Torra SA durant el mes de març ha crescut un 70,9% respecte al mateix mes de l’any passat. Segons dades de l’Ajuntament, el mes passat hi va haver 383 persones mortes, 159 més que el mateix mes del 2019. El servei, però, continua “sota control”, assegura Xavier Pons, gerent de Torra SA.

L’augment dels difunts als equipaments funeraris ha obligat a habilitar nous espais dins del mateix tanatori. A banda dels habituals dels quals es disposa, que acullen fins a 23 difunts, s’ha hagut d’habilitar l’antiga sala d’autòpsies i no es descarta haver d’adaptar la sala de cerimònies, que donaria espai a uns 60 difunts més. “No hi ha previsió que això passi”, matisa Pons, però l’opció es manté sobre la taula. Ara per ara, hi ha una mitjana de 40 difunts al tanatori.

L’augment dels serveis ha ocasionat un retard de fins a set dies en les incineracions, que es realitzen a una setmana vista. Tal com està succeint a altres punts del país, els crematoris “no poden absorbir aquest increment de la demanda”. Segons apunta el gerent, la capacitat del crematori és limitada: només es permeten vuit incineracions diàries. “Hem de respectar els espais de refredat”, justifica. Els enterraments, però, funcionen amb normalitat. Amb relativa normalitat.

