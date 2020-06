El Vapor Pissit se sotmetrà a treballs de rehabilitació

El Vapor Pissit se sotmetrà a un procés de rehabilitació per garantir la conservació de la seva estructura. No es tracta, però, del pas definitiu per a recuperar i integrar aquest element urbanístic i patrimonial de la ciutat al teixit d’equipaments per a ús públic, fet pel qual caldrà esperar encara a què es formuli un projecte per a destinar-hi una funció determinada.

La Junta de Govern Local va aprovar dilluns destinar 1.183.769 euros a rehabilitar part de l’edifici, situat entre els carrers del Sol, Montserrat i Alemanya. Els treballs abordaran l’entorn exterior, l’estructura de la coberta i la xarxa de sanejament, amb la finalitat de deixar el volum exterior acabat i netejar el passatge interior que separa les dues naus, amb un total de 1.200 metres quadrats sobre els quals actuar.

Un projecte per al Pissit

Tot i aquesta actuació, encara queda lluny el moment en què el Vapor Pissit torni a tenir vida pròpia. De fet, aquest equipament cèntric és un luxe pel que fa a metres quadrats i volum, però encara a dia d’avui és un fantasma en mig del bullici de la ciutat.

“No hi ha un projecte definit encara per aquest edifici, però s’han de fer una sèrie d’actuacions per mantenir el patrimoni perquè, quan hi hagi recursos, es pugui posar la seva estructura en bones condicions”, explica el portaveu del Govern, Pol Gibert.

Si bé és cert que s’hi han configurat diverses opcions per acollir funcions de ciutat, resta a l’espera de tenir un ús. “Ja en l’època d’Antoni Farrés i amb Pere Vidal com a regidor de Cultura es va parlar d’una assignació d’usos a diferents espais i equipaments, on es preveia que s’hi allotgessin entitats en edificis històrics”, relata l’arquitecte Manel Larrosa.

No obstant, aquesta aposta no va arribar a materialitzar-se, i el darrer ús que se li ha assignat, sempre pensant en futur, és el del Museu del Tèxtil, concretament durant el mandat anterior. “Mai s’ha arribat a concretar, però, com hauria de ser, si hagués de ser de maquinària, per exemple, al mNACTEC de Terrassa ja en tenen, i en no tenir-ne aquí caldria comprar-ne, així que el contingut encara està molt penjat, el que sí és cert és que hauria de tenir dimensió no només local, sinó de país”, comenta Larrosa.

L’interès local hi és, però els governs locals no han acabat de posar fil a l’agulla per definir els usos d’ un equipament que a dia d’avui acumula pols. La recepta, segons Larrosa, passa per una entesa entre Ajuntament i entitats locals per trobar la manera de treure-li partit a aquest equipament.

