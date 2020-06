Illa creu que “es donen les condicions” perquè Sabadell passi a fase 3

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, creu que es “donen les condicions” perquè la regió metropolitana de Barcelona, amb la ciutat de Sabadell, i Lleida passin a fase 3, tal i com ha plantejat el Departament de Salut. En declaracions a TV3, Illa ha indicat que hi ha una reunió bilateral amb Salut aquest tarda i s’analitzarà la proposta, però ha afegit que les “primeres indicacions” que té és que “es donen les condicions” per avançar.

Illa creu que “les coses a Catalunya s’han fet correctament”. “El govern ha tingut una actitud de prudència que jo comparteixo”, ha dit. Ha posat l’exemple de Lleida, on h ha hagut alguns brots però “s’ha actuat amb rapidesa i contundència”.

Publicitat

Illa ha explicat que el pas de fase també està lligat a la revetlla de Sant Joan, per facilitar que hi hagi una mobilitat amb una mica més de temps.

Sobre la decisió del Govern de passar a la nova etapa de seguida un cop Barcelona i Lleida entrin en fase 3, el ministre s’ha limitat a dir que és una decisió que poden prendre les comunitats un cop passen a fase 3, i ha mostrat el seu respecte.

Publicitat