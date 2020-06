Una baralla acaba amb un cotxe malmès, amenaces i tres detinguts

Una baralla va acabar diumenge al migdia amb tres detinguts i desperfectes en un cotxe i una casa. Els fets van passar a les 14.00 h al carrer de Salvador Seguí – El Noi del Sucre, a l’Eixample.

Segons han confirmat fonts municipals, tres homes van iniciar una baralla per causes que no han transcendit. En aquesta baralla, van malmetre l’accés a un habitatge, a més d’un cotxe que hi havia estacionat.

En veure els desperfectes ocasionats, el propietari del vehicle va retreure als tres protagonistes de la batussa la seva actitud. Va ser llavors quan es van adreçar a ell amenaçant-lo, uns crits que també es van proferir contar altres veïns de la zona.

En arribar, la Policia Municipal va trobar-se amb la situació, on es respirava tenisó. Per aquest motiu, es va procedir a detenir els tres homes que havien protagonitzat la baralla per un delicte d’amenaces greus i va instruir les diligències judicials corresponents.

A més de la Policia Municipal, també van participar-hi unitats dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.

