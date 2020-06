El transport públic recupera el 50% dels usuaris

Marta Gómez, veïna de Can Feu, ha deixat d’anar en autobús. Fa uns dies que ha optat per comprar un patinet elèctric per “seguretat”, explica. Tampoc Jaume Vilaseca es desplaça en transport públic, com abans feia, per anar a la feina. Aprofita el bon temps per anar-hi a peu. I Cristina Martín que, ara que la C-58 està més descongestionada, ha tornat a agafar el cotxe. Amb l’arribada de la nova etapa de la represa, el transport públic de la ciutat –TUS, les tres estacions de Rodalies de Renfe i les cinc de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)– recupera progressivament i lentament els seus usuaris, tot i que continua funcionant a mig gas: només al voltant d’un 50% d’un juny habitual.

El contrast amb la primera setmana d’abril –quan les caigudes superaven el 95%– és prou evident: en poc més de dos mesos s’ha recuperat el 45% del servei. Va ser la primera setmana d’abril, coincidint amb el confinament total, quan es van registrar les caigudes més elevades de validacions del transport públic.

FGC només va fer un 3,8% de viatges respecte al 2019, la TUS va transportar un 8% dels usuaris de l’any passat i la demanda a Renfe va ser del 5,16%. Des d’aleshores, el creixement setmanal ha estat de cinc punts percentuals aproximadament. Però la nova etapa ha accelerat aquesta recuperació pràcticament un 15% d’una setmana a l’altra.

La TUS ho encapçala

La recuperació de la mobilitat urbana s’ha situat un pas endavant respecte a la interurbana. Mentre que FGC, a hores d’ara, opera al 48% respecte al juny passat, la TUS ha assolit aquesta setmana el 52% de la demanda del 2019. L’R4 de Renfe es mou al voltant del 50% dels usuaris. Si les validacions habituals de Rodalies volten les 28.715 a les estacions de Sabadell, ara no superen les 14.350.

Malgrat el tímid repunt, s’espera que la recuperació sigui lenta i progressiva. I, segons fonts d’FGC, TUS i Renfe, no es calcula assolir els nivells pre-Covid fins a finals d’any. Tot, amb la previsió que no hi hagi un nou repunt dels contagis el mes d’octubre, com els experts adverteixen.

Fer de la crisi una oportunitat

Montserrat Vila, veïna de Torreguitart, en contrast amb la Marta, el Jaume o la Cristina, aposta per primer cop per la combinació de Renfe i FGC. “És ràpid i còmode. El meu nou mètode de transport”, assegura. Ella és un exemple de la tendència que preveuen les companyies ferroviàries: nous usuaris els propers mesos, ara que els ERTOs i el teletreball han deixat les andanes pràcticament buides.

Antonio Carmona, portaveu de Renfe, calcula que el teletreball, sumat a la reducció laboral causada pels ERTOs, afectarà estructuralment un 15% de la demanda. I l’oportunitat és rebre nous usuaris que, com la Montserrat, mai s’ho havien plantejat. “Equilibrarem aquest desajust de la demanda amb nous usuaris que, fins ara, es desplaçaven per l’autopista C-58 dins l’àrea metropolitana de Barcelona”, detalla Carmona.

En aquesta línia també s’ha expressat el president d’FGC, Ricard Font, que considera que la pandèmia ajudarà a atraure nous adeptes al transport públic. S’apropa un nou trasbals al transport públic.

És segur el transport públic?

Xavier Cañadas, Gerent de la TUS : “Els protocols de neteja han arribat per quedar-se”.

“Els protocols de desinfecció han arribat per quedar-se. Els autobusos estan més nets que mai i procurem que no hi hagi sobreocupació de vehicles. En cas que hi hagi més demanda, augmentarem l’oferta perquè l’usuari se senti segur. L’autobús és necessari per a una mobilitat sostenible i eficient. De moment, el mes de juny hem detectat que s’està recuperant abans la mobilitat no obligada que l’obligada. És a dir, ara l’hora punta es troba entre les 10 h i les 14 h, com el mes d’agost”.

Ricard Font, president FGC: “El transport públic no és un focus de contagi”

“El transport públic ha pres totes les mesures pertinents. FGC és segur, no és focus de contagi, hem posat l’accent en la desinfecció total. Aquesta crisi ens ha de servir per canviar hàbits. I nosaltres proposem que s’endrecin les hores punta, que estiguin més espaiades en el temps, per atraure més usuaris que fins ara circulen en transport privat. És una mesura que depèn de l’administració pública i de l’organització de les empreses, però és interessant des de la perspectiva mediambiental”.

Antonio Carmona, portaveu de Renfe: “No es poden fer més passos enrere en sostenibilitat”

“La neteja és cabdal a Renfe, els protocols els estem seguint fil per randa. Es fa una neteja i desinfecció durant el trajecte i també a principi i finals del dia. El transport públic és un transport de masses, però molt segur. A més, la mascareta permet reduir la distància social, i és obligada per accedir als trens. Ara és més necessari que mai, no es poden fer més passos enrere en termes de sostenibilitat. De fet, un dels nostres objectius és captar noves cares que apostin per rodalies i també anar recuperant progressivament els usuaris que sempre s’han desplaçat amb Renfe”.

