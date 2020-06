Sabadell amb orgull LGTBI

[Per Marta Morell, portaveu del grup municipal de Podem]

Demà, 28 de juny, és el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, de l’orgull de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, en record dels disturbis de Stonewall, l’any 1969, que van marcar l’inici dels moviments de lluita pel respecte de la diversitat sexual. Una lluita que cinquanta-un anys després no ha fet desaparèixer encara totes les formes de discriminació que pateixen.

Ens toca, doncs, seguir treballant per combatre-les, des dels carrers i des de les institucions, tot garantint que qualsevol persona pugui expressar lliurement la seva sexualitat, així com estimar qui vulgui i com vulgui. En aquest sentit, el compromís de Sabadell és molt clar, com també és clara la voluntat de Podem i del govern municipal de lluitar contra qualsevol tipus de discriminació i d’incrementar els esforços per aconseguir-ho de manera efectiva.

I aquests dies ho hem fet donant més visibilitat a aquesta lluita al nostre espai públic. És per això que el 19 de juny es va presentar el primer grafit dedicat a la diversitat sexual i de gènere a la ciutat, realitzat per Kimo Osuna, de l’associació ARTefacto, que podeu veure al carrer de Vidal, 146, a l’edifici que acull el Servei d’Atenció Integral LGTBI i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones. El grafit representa un arbre que creix amb una varietat de branques, fulles i flors, amb formes i colors que evolucionen, en una al·lusió clara a la diversitat que es vol reivindicar.

És per això, també, que hem pintat els 6 colors de la bandera irisada a 6 passos de vianants de la ciutat, distribuïts a l’eix nord-sud. Uns colors que simbolitzen la diversitat del col·lectiu LGTBI i que incorporem al nostre paisatge urbà per reivindicar la ciutat lliure que volem ser. Els passos es troben a l’avinguda de Matadepera (davant de la plaça del Pi), l’avinguda de la Concòrdia, la plaça de les Dones del Tèxtil, la Rambla (davant del Cinema Imperial), la plaça de Montserrat Roig i la plaça de la Creu de Barberà.

També ens sumarem demà, a les 12 h, a la doble manifestació que s’ha organitzat des de Ca l’Enredus (Actuavallès), amb dos recorreguts simultanis: des del nord, amb inici a la plaça del Pi, i des del sud, amb inici a la plaça de la Creu de Barberà, des d’on es llegirà el manifest simultàniament. Aquesta acció servirà, a més, per culminar les activitats que des de Sabadell s’han fet des del 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, i que en el cas de l’Ajuntament de Sabadell i la Taula de Gènere de Feminismes i LGTBI hem desenvolupat en el marc del programa Ventilem els armaris!: Sabadell amb els drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex.

Cal subratllar, però, que el confinament ens ha obligat a fer un programa d’activitats diferent, en què les activitats presencials han hagut de ser substituïdes per activitats en línia. Un període, a més, en el qual les discriminacions han seguit estant latents, la qual cosa ens obliga a seguir millorant l’acompanyament a persones LGTBI i a seguir fent campanyes de sensibilització per tal que qualsevol persona afectada sàpiga on adreçar-se.

Amb aquestes mesures i iniciatives demostrem la capacitat de les administracions locals de donar visibilitat als col·lectius LGTBI, però ho hem de seguir fent de la mà de les entitats de la ciutat i de la ciutadania compromesa amb la defensa dels drets. No aconseguirem una societat igualitària i justa sense eliminar les violències masclistes i les discriminacions LGTBIfòbiques.

