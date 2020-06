El paper dels tercers classificats, com el Sabadell, als 'play-off'

El Centre d'Esports afrontarà el 'play-off' exprés com a tercer classificat. Això li resten possibilitats respecte a un primer. És una evidència matemàtica que els campions parteixen amb moltes més opcions. De fet, dos d'ells ja celebraran l'ascens directe el primer cap de setmana de 'play-off'. Aquesta vegada, a més, jugant només 90 minuts (o 120 i penals si fos necessari). La resta –14 equips– hauran de lluitar per les altres dues places de privilegi per la via llarga, que culminarà el diumenge 26 amb les dues eliminatòries decisives. En total, seran tres partits a cara o creu, de tot o res.

Quin ha estat el paper dels tercers històricament? Quines opcions de pujar tenen realment? D'ençà que es va abolir el sistema de lligueta –el que va disputar el Sabadell la temporada 2000/01–, s'han comptat vuit ascensos de tercers classificats en 15 anys. Dit d'una altra manera: de 60 aspirants ho han aconseguit només 8. Això es tradueix en un pírric 13,3%. Cal fer una diferenciació important. De la temporada 04/05 a la 07/08, el sistema només preveia dues eliminatòries: primer contra quart i segon contra tercer en la primera, i després les finals per decidir els ascensos. En aquest format era factible l'ascens de tots els tercers, però només ho van aconseguir Castelló i Racing de Ferrol.

A partir de la temporada 08/09 es va instaurar l'avantatge del campió amb duels directes, la qual cosa allargava el camí de la resta a tres eliminatòries. Precisament, el Sabadell s'hi va trobar com a quart classificat. Va superar la primera (Cultural Leonesa) i va caure a Irun davant el Real Unión en un partit marcat per l'escàndol arbitral quedant-se a les portes d'una final davant el Real Jaén. Amb aquest sistema és impossible l'ascens de tots els tercers. La meitat queda fora en la primera ronda en veure's les cares entre si. Els supervivents habitualment s'enfronten a primers o segons en les dues següents eliminatòries. Un camí difícil que es reflecteix en l'estadística: en les últimes 11 temporades només s'han produït 5 ascensos d'equips tercers classificats: Alcoyano (10/11) i Lugo (11/12) van ser l'excepció els set primers anys d'aquest format.

El Sabadell s'hauria d'agafar a la dada de les quatre últimes temporades, en què s'han consumat tres ascensos a Segona A: Sevilla At., Elx -davant un rival del mateix grup com el Vila-real B- i Mirandés que va deixar fora a dos campions com Recreativo de Huelva i At. Balears amb el protagonisme de l'ara arlequinat Antonio Romero, al filial sevillà i l'equip burgalès. Ara no jugarà perquè no té fitxa, però podria ampliar la seva gran ratxa amb el tercer ascens a la categoria de plata.

Probables amistosos

La plantilla arlequinada, mentrestant, continua preparant a fons el play-off i un dels objectius del cos tècnic és poder disputar un parell d'amistosos abans de viatjar el dia 15 cap a Marbella. De fet s'han reactivat els contactes amb Europa i Sant Andreu -dos equips que disputaran el play-off d'ascens a Segona B- després de rebre el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol. Això sí, abans de jugar tots dos equips hauran de superar un nou test per evitar riscos.

