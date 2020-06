Els personatges: un estiu de proximitat i amb moltes precaucions

N'hi ha qui s'ha quedat sense els seus vols. D'altres, que allò de plantar el parasol a la platja s'ajornarà fins l'any vinent. D'històries n'hi ha de tota mena, i tres sabadellencs ens expliquen les seves percepcions. Ells són la Vanessa, el Javier i la Pepi.

Vanessa Besora: “No faré cap escapada per Europa”

Quan la feina li ho permet, la Vanessa carrega el seu cotxe amb el para-sol, una munició de crema solar i la tovallola i marxa a qualsevol indret amb platja, que l’ha agafat “amb més ganes de mai”. No sabia si aquest estiu podria fer gaires plans, i ara que està permès, aprofita per gaudir de l’estiu amb la màxima normalitat però també amb la màxima responsabilitat possible. El que ha hagut d’anul·lar és el seu viatge a Cuba.

“Ara, aprofitaré per anar a càmpings i cases rurals properes, un pla que també m’agrada”, assegura. Però no farà de cap manera –tot i que li ve “molt de gust”– cap escapada per Europa, “és un risc innecessari i dubto que hi hagi els controls adequats”, considera. I encara s’està plantejant si anar a la piscina municipal.

Javier Borroy: “Els rius més propers ja semblen la Rambla”

Els seus plans d’estiu no han quedat pràcticament alterats per l’escenari post-Covid. No havia planificat cap viatge, i tampoc ara ho ha fet. De moment, es planteja recórrer i redescobrir els rius de la comarca i els voltants, fer d’allò que en diuen turisme de proximitat.

El que evitarà és anar a la platja. Si més no, reduirà el nombre de viatges i ho substituirà pel riu. “M’estimo més anar al riu a refrescar-me, tot i que els rius més propers ja semblen la Rambla aquests dies”, explica, referint-se a la gran quantitat de gent que els visita. Però l’afluència no és igual que a les platges de Catalunya.

Ell ha estat una de les cares que es veien a primera línia de la pandèmia i, a diferència d’altres autònoms, sí que podrà fer un petit descans. Tot i que es presenta l’estiu més atípic que ha viscut.

Pepi Morales: “Aquest estiu no trepitjaré la platja”

La Pepi va a les terrasses dels bars a fer unes tapes ben equipada. Es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i, per descomptat, porta la seva mascareta de tela. Però les aglomeracions, per petites que siguin, les evita. “Aquest estiu no penso trepitjar la platja”, exemplifica, tot i que reconeix que li encanta.

Lluny del que havia planificat –un creuer pel Mediterrani que ja no farà–, l’aigua salada del mar haurà d’esperar fins, almenys, el juny del 2021. “Ha alterat la pandèmia el meu estiu? En part sí, però procuraré que tingui la menor repercussió possible”, diu.

